Microsoft, Windows 11’e gelecek yeni özelliklerin tahmini çıkış tarihlerini gösteren yol haritası portalını kullanıma sundu.

Microsoft, Windows 11'e gelecek yenilikleri takip etmeyi biraz daha kolaylaştırmak için yeni bir site açtı. “Windows Yol Haritası” adı verilen bu portalda, test sürecindeki özelliklerin ne zaman çıkmasının planlandığı gibi bilgiler yer alıyor. Yani artık “Bu özellik ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt bulmak biraz daha mümkün.

Yeni site aslında daha çok işin BT tarafında olan, kurumsal kullanıcılar için düşünülmüş ama bizim gibi sıradan kullanıcılar da girip hangi yenilik ne zaman gelecek diye göz atabiliyor olacak.

Microsoft, dağıtım tarihlerini daha şeffaf hâle getirmeyi hedefliyor

Microsoft, yol haritasında her özelliğin ne işe yaradığını ve hangi ayda yayınlanmasının planlandığını açık şekilde paylaştı. Ancak bu bilgilerin kesinlik taşımadığını da özellikle vurguladı. Öte yandan ertelenen ya da iptal edilen özelliklerin ise herhangi bir not düşülmeden siteden tamamen kaldırılacağı belirtildi.

Microsoft, Windows 11 için dört farklı test kanalı kullandığını açıkladı. Bu durum bazı özelliklerin neden erken aşamaları atlayıp doğrudan final sürüme geçtiğini zaman zaman belirsiz hâle getiriyor. Şirket, yol haritasıyla birlikte bu karışıklığı azaltmayı amaçladığını duyurdu.

Yılın başlarında test yapılarında fark edilen ve kısa sürede mart ayı önizleme güncellemesine dahil edilen “PC özellik kartları” bu sistem üzerinden izlenebilen örneklerden biri oldu. Özelliğin mart ayında dağıtıma girdiğini belirten Microsoft, genel erişimin ise nisan sonunda sunulacak isteğe bağlı güncellemeyle sağlanacağını ifade etti.

Microsoft, test sürecindeki özelliklerin kullanıcılara ne zaman ulaşacağını yol haritası üzerinden daha anlaşılır şekilde aktardığını söyledi. Ancak şirket, önizleme güncellemeleri ile genel güncellemeleri ayrı ayrı sunduğunu hatırlatarak bazı tarihlerin kullanıcılar açısından kafa karıştırıcı olabileceğini de ekledi. Yol haritasının zamanla daha sade ve net bir yapıya kavuşacağını da ayrıca paylaştı.