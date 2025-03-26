Microsoft, test kullanıcıları için Fotoğraflar uygulamasına önemli bir güncelleme gönderdi. Bu güncelleme, uygulamanın işlevselliğini artıran birkaç yeni özelliğe ev sahipliği yapıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan Windows bilgisayarlar için dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Fotoğraflar uygulamasının yepyeni özelliklerini geliştirici hesabını aktifleştiren bazı kullanıcılarla test etmeye başladı. Yeni özellikler, Fotoğraflar ugulamasının işlevselliğini ciddi anlamda artıracak.

Peki Fotoğraflar uygulamasına gelecek yeni özellikler neler? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

İşte Windows'un Fotoğraflar uygulamasına gelecek yeni özellikler

Metin analizlerine internet aramaları desteği geldi

Fotoğraflar uygulaması, bir süredir metinleri analiz edebiliyor. 160'tan fazla dil desteğine sahip olan bu özellik, artık daha geniş kapsamlı olacak. Kullanıcılar, fotoğraf üzerinde seçtikleri bir metin için hızlıca internet araması yapabilecekler.

Yeni kısayollar ile yapay zekâ destekli özelliklere ulaşmak kolaylaşacak

Fotoğraflar uygulamasının yeni özelliklerinden bir tanesi, yepyeni kısayollara kavuşmuş olması olacak. Kullanıcılar, Dosya Gezgini üzerinde gördükleri bir fotoğrafa sağ tık yapacaklar ve Fotoğraflar uygulaması için obje temizleme gibi araçlara ulaşacaklar. Hatta o fotoğrafa benzeyen fotoğrafları internette aramaz için bile bir kısayol bulunacak.

Uygulamanın yeni bir Copilot butonu var

Fotoğraflar uygulaması, üretken yapay zekâ Copilot ile daha entegre çalışacak. Test edilen yeni bir özellik, uygulamaya yeni bir Copilot butonu ekliyor. Buna tıklayan kullanıcı, fotoğrafı nasıl düzenlemesine ilişkin tavsiyeler alabilecek.

Microsoft, Fotoğraflar uygulamasının yeni özelliklerinin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.