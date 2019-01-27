Windows 7 İçin Media Player, Artık Emekli Oluyor

Windows 7'deki Media Player'a kütüphane desteği sona eriyor.

Microsoft, Windows'un en çok kullanılan versiyonlarından 2009 yılında piyasaya sürülen ve oldukça beğenilen Windows 7'ye güncelleme desteğine son vereceğini açıklamıştı. Bu bağlamda geliştiriciler de artık Windows 7 işletim sistemine olan desteklerini yavaş yavaş çekmeye başladı. Yazılım desteği çekilen son uygulama ise Windows Media Player oldu.

Geliştiricilerinin açıkladığı üzere Windows 7 işletim sisteminde bulunan Windows Media Player, artık kütüphane desteği almayacak. Bu da demek oluyor ki, ortaya çıkacak yeni şarkılar için başlık, tür ve sanatçı ile yönetmen, aktörler, kapak resmi ve TV rehberi bilgileri Windows 7 Media Player ile gösterilemeyecek. Windows 10'da bulunan Media Player ise bu durumdan etkilenmeyerek her zaman güncel kalmaya devam edecek.

Kullanıcı geri bildirimi ve kullanım verisini baz alarak aldığı bu karar ile Microsoft, Windows 7'nin sonunu her geçen gün yaklaştırıyor. Ne var ki halihazırda Windows 7'nin Media Player'ında bulunan bilgi kütüphanesi, ileriki dönemlerde de indirilebilir ve kullanılabilir durumda olacak. Bazı kullanıcılardan gelen bilgilere göre kütüphanenin güncelleme özelliği artık çalışmaz hale geldi.