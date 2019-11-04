Almanya’daki Berlin Temyiz Mahkemesi, Windows 95 tabanlı bir IT sistemi kullanılıyordu. Sistem, gerçekleştirilen bir saldırının arkasından çöktü. Uzmanlar, saldırının bu kadar etkili olmasının nedeninin sistemin artık desteklenmeyen bir işletim sistemi kullanmasından kaynaklandığını belirttiler.

Berlin Temyiz Mahkemesi’nin tüm bilgisayarları, gerçekleştirilen bir virüs saldırısı ile işlevsiz hale geldi. Temyiz mahkemesinin sistemine gerçekleştirilen saldırının başarıya ulaşması, Almanya’nın Berlin yargısının IT sistemlerini tekrar gözden geçirmesine neden oldu. Berlin Temyiz Mahkemesi Aulak ismi verilen çok eski bir sistemi kullanıyordu.

Gerçekleştirilen saldırının ardından Windows 95 tabanlı IT sistemi Aulak, tamamen kullanılmaz hale geldi. Aulak sisteminin kullanılmaz hale gelmesinin ardından, mahkemenin dosyalarına elektronik olarak ulaşma ya da mahkemeye elektronik olarak dosya gönderme imkanı ortadan kalktı.

Konunun uzmanları 2017 yılında, Windows 95 tabanlı bu IT sisteminin kaldırılması gerektiğini dile getirmişlerdi. Ancak Berlin Temyiz Mahkemesi’nde ortaya çıkan sorun IT sistemine dair en azından Temyiz Mahkemesi’nde bir adım atılmadığını gösteriyor.

Aulak’la ilgili olarak hazırlanan bir raporda, artık desteklenmeyen işletim sistemi ve yazılımların ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu belirtilmişti. Raporda, Berlin yargısına bir çağrıda bulunularak, “Lütfen daha fazla beklemeyin. Bütçe ve kapsamlı bir dönüşüm programı ile bundan kurtulun” denilmişti.

Berlin Temyiz Mahkemesi’nin kullandığı sistem, yapılan bütün uyarılara rağmen güncellenmedi. Bunun sonucunda mahkemenin dosyalarının da bulunduğu sistem saldırı sonrasında kullanılmaz hale geldi. Şu anda Berlin Temyiz Mahkemesi’nin sistemine çevrimiçi olarak ulaşılamıyor. Mahkemenin süren duruşmaları için elektronik dosya erişimi olmadığı için fiziki dosyalar üzerinden çalışma yürütülüyor.

Berlin’deki yargı kurumlarının IT sistemleri daha öncede Almanya’da tartışma konusu oldu. Almanya, gerekli adımları atmak için kararlar aldı. Ancak Berlin Temyiz Mahkemesi’ne gerçekleşen saldırı sonrasında ortaya çıkan bütün bir şekilde yargı organlarının IT sistemlerinin değişmediği yönünde.