World of Warcraft’ın 8.1 Patch'i, Sorunları Çözmeye Geliyor

World of Warcraft’ın yeni büyük patch’i 8.1, Tides of Vengeance, World of Warcraft oyuncularının dertlerine derman olabilecek mi?

Ağustos ayında yayımlanan Battle for Azeroth ek paketi ile birlikte, yeni loot sistemi ve bir dolu yeni özellik oyuna eklenmişti. Bu kadar çok değişiklikten ve genel olarak loot sisteminden memnun olmayan oyuncuların dertleri, yeni ek paketin ilk büyük patch’i olan Tides of Vengeance ile çözülmeye çalışılacak. 11 Aralık’ta yayınlanacak olan yeni patch ile birlikte yeni görevler, aktiviteler de oyuna eklenecek. Battle for Azeroth hikayesinin ikinci kısmını oluşturan Tides of Vengeance, oynanışta da ufak değişiklikler yapacak. Taraflar Belli Oluyor Bu ek paket ile birlikte, ilk defa taraf görevleri anlamlı hale geliyor ve hikayeye gerçek anlamda katılmayı sağlıyor. Alliance oyuncuları Tyrande ve Malfurion’un, Nightelf başkenti Darnassus’un yakılmasından bu yana ne yaptıklarını görebilecek. Horde oyuncuları ise, Saurfang’ın izini bulmak için bir yolculuğa çıkacaklar. Her iki tarafın oyuncuları da yeni War Campaign görevlerine sahip, bu görevler sayesinde de düşman topraklarının içlerine ilerleyebilecek. İLGİLİ HABER World of Warcraft: Battle For Azeroth'un Sürprizlerle Dolu Yeni Fragmanı: Lost Honor Görevleri tamamlamak çok uzun sürmeyecek olsa da Darkshre Warfront’ta bulunan iki yeni Island Expedition, oyuncuların önümüzdeki birkaç aylık süreçte zaman öldürebilecekleri yer. Artık genişleme görevleri ile oyun monotonluktan kurtulacak ve bu görevleri yapmanın gerçek anlamda bir ödülü olacak. Sorunların Çözümü Sınıfların dengesizliği, WoW oyuncuların ana sorunlarından bir tanesi. O kadar çok sınıfın yeteneklerini ve becerilerini budadılar ki, oyuncular karakterlerini eksik ve yetersiz hissetmeye başladı. Bu yeni patch ile birlikte, Feral Druid gibi bazı sınıflar yeniden dengelenecek. Ayrıca pek çok yetenek artık Global Cooldown’a bağlı olmayacak. Dövüşleri ve oyunu yavaşlatan bu sistemden hemen herkes nefret etmişti. Alt karakter geliştirmek de daha kolay olacak. Oynayarak açtığımız pek çok şey, bütün hesapta kullanılabilecek. Blizzard ayrıca level atlamak için gereken experience gereksinimini de azaltacak. Ortalamada yüzde 25 azalan tecrübe gereksinimi, bazı seviyelerde yüzde 40 azalacak. İLGİLİ HABER World of Warcraft'ın Demo Sürümünde Hangi Kısıtlamalar Var? Üstümüzü başımızı da toplayacağımız bir patch olacak olan Tides of Vengeance’da, Mythic+ zindanlardan çıkan özel paraları biriktirip Azerite Armor alabileceğiz. Bu da, istediğimiz eşyaları gidip satıcılardan alabilmemiz anlamına geliyor. Artık zırhlarda 5 slot olacak ve zırhların özellikleri de değişecek. Battle of Azeroth’un yeni patch’i, Blizzard’ın oyuncuların gönlünü almak ve WoW’u yeniden sevilen bir oyun haline getirmek için yapması gerekenleri anladığının işareti.

Kaynak : https://www.pcgamer.com/world-of-warcrafts-massive-update-launches-next-week-aims-to-fix-its-biggest-issues/

 5 0 0 0 0