Samsung, SDC 2018'de gün yüzüne çıkardığı katlanabilir akıllı telefonu ile herkesi heyecanlandırmaya başlamış olsa da şirket, cihazın ne zaman nihai sürümü ile lansman yapacağını ve adının ne olacağını belirtmedi. WSJ'nin ise cihazın ismi konusunda bir iddiası var.

Samsung, bu ayın başlarında gerçekleştirdiği Geliştirici Konferansı 2018’de Galaxy akıllı telefonların yeni arayüzü olan One UI ile birlikte Galaxy S10’a ‘şekil’ vermesi beklenen Infinity-O Display tasarımını ve şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonunu da gün yüzüne çıkardı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde katlanabilir telefon, konferansın ana ilgi odağı oldu.

Samsung, katlanabilir akıllı telefonuna ait bir prototipi sahneye çıkararak katılımcılara göstermiş olsa da ekran boyutu ve cihazın kullanılışı dışında teknik detaylar hakkında pek bir bilgi paylaşmadı. Daha da önemlisi şirket, katlanabilir akıllı telefonunun hangi isimle piyasaya çıkacağını ve lansmanının ne zaman gerçekleşeceğini duyurmadı.

Birleşik Devletler merkezli uluslararası finans ve haber gazetesi olan Wall Street Journal, Samsung’a yakın kaynaklarından edindiği bilgiler ile Samsung katlanabilir akıllı telefonun hangi isim ile piyasaya çıkacağını ve Samsung’un cihazın lansmanını ne zaman gerçekleştireceğini bildirdi.

WSJ’ye göre Samsung, katlanabilir akıllı telefonunu Samsung Flex ya da Galaxy Flex olarak adlandırmayı planlıyor. Samsung akıllı telefonların ‘Galaxy’ markası altında piyasaya sürüldüğünü düşünürsek ikinci seçenek biraz daha yüksek ihtimal. İlk seçeneğin gerçekleşmesi, Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu özel üretim ürünü olarak gördüğünü gösterir.

WSJ’nin haberine göre Galaxy Flex, 2019’un başında tüketicilerin beğenisine sunulacak. Sorun şu ki Samsung, Galaxy S10 modelini de 2019’un başında tanıtacak. Şirketin iki cihazı aynı anda tanıtmak istemediği biliniyor. Bu nedenle şirketin Barcelona’da düzenlenecek MWC 2019’da bu cihazlardan birini tanıtması bekleniyor.