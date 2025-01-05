X'te çok fazla negatiflik içeren paylaşım yapılmasından şikâyet eden Elon Musk, platformun algoritmasının değişeceğini duyurdu.

Elon Musk yönetimindeki sosyal medya devi X, haber gibi konularda en çok öne çıkan platformlardan biriydi. Ancak son zamanlarda olumsuzluk içeren gönderilerin sayısında büyük artış yaşanmıştı. Şiddet içerenlerden moralinizi bozanlara kadar bu tarz içerikleri çok görüyorduk. Hatta Elon Musk da yakın zamanda bu durumdan şikâyetçi olmuş ve kullanıcılara daha pozitif şeyler paylaşmaları için âdeta yalvarmıştı.

Şimdi ise X’in bu konuda bir hamle yapacağı açıklandı. Musk, X’in algoritmasının aşırı fazla olumsuzluğu öne çıkardığını belirtirken bunun değişeceğini aktardı.

Eğlenceli ve bilgilendirici içerikler daha fazla öne çıkarılacak

Musk tarafından dün yapılan paylaşıma göre yakında X algoritmasında değişiklikler yapılacak. Bu değişiklikle birlikte kullanıcılar artık daha az negatif içerikle karşılaşacaklar. Onlar yerine bilgilendirici ve eğlendirici içeriklerin daha fazla öne çıkarıldığını göreceğiz.

Milyarder iş insanı, bunu yapmalarındaki amacın platformda zaman harcadıklarına pişman olan insan sayısını azaltmak olduğunu söylüyor. Değişikliğin ne zaman yapılacağı henüz belli değil.