Elon Musk’ın yapay zekâsı Grok, görsel içerikleri analiz etme yeteneğiyle önemli bir gelişim kaydetti. Yeni özellik hakkında detaylar paylaşıldı.

X platformunda sunulan Grok, artık görsel analiz etme yeteneğine sahip. Yeni gelen bu özellik görsellerin içeriğini anlamada kullanıcılara önemli bir kolaylık sağlıyor olacak.

Grok, metin ve görsel analizinde önemli bir gelişme kaydetti. Yeni özelliği sayesinde kullanıcılar görselleri yükleyip resimdeki metni tanıyabilir veya görselin içeriği hakkında sorular sorabilir. Örneğin, Grok bir resim üzerinden metin çıkararak bu metni analiz edebiliyor ve anlamlı yanıtlar verebiliyor.

Grok’un gelişmiş analiz özellikleri

Yeni özellik yalnızca sınırlı sayıda yüklemeyle kullanılabiliyor, bu da kullanıcılar için bazı kısıtlamalara yol açabiliyor. Grok, görseller üzerinde benzer içerikler oluşturma imkânı da sunuyor. Kullanıcılar, bir görselin tarzını değiştirmek için yeni komutlar girerek benzer içerikler üretebiliyor. Ancak, PDF yükleme özelliği yalnızca Premium kullanıcılar için erişilebilir durumda. Grok, görselleri ve içeriklerini analiz etme konusunda ChatGPT’ye göre bazı avantajlar sunuyor. Özellikle akademik metinleri özetlerken metni alt başlıklarla bölerek verdiği açıklamalar, Grok’u bu alanda öne çıkarıyor diyebiliriz.

Grok’un yeni özellikleri oldukça etkileyici olsa da, ücretsiz hesaplarla sağlanan sınırlı kullanım hakları, kullanıcıları düşündürmüyor değil desek yeridir. Yine de görsel içerikleri analiz etme yeteneği, farklı kullanım senaryolarında faydalı bir özellik sunuyor.