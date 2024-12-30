Elon Musk, X kullanıcılarına önemli bir çağrıda bulundu. Bu çağrı, kullanıcılardan karşılık bulur mu bilinmez ancak Elon Musk, X'in geldiği son noktayı anlamış gibi görünüyor...

Milyarder iş insanı Elon Musk, sahip olduğu mikroblog platformu X'te çok önemli bir açıklama yaptı. Elon Musk'ın yaptığı açıklama, platformun ne hâle geldiğini fark etmiş olması açısından oldukça önemli görünüyor. Zira Musk, tabiri caizse X kullanıcılarına yalvardı.

X'i bilirsiniz; özellikle de anonim hesaplar, ağızlarına gelen her şeyi, herkese rahatlıkla söylerler. Onların söylediklerinin doğru olup olmadıkları, birilerini kırıp kırmayacağının hiçbir önemi yoktur. İşte Elon Musk da tam olarak bu tür kullanıcılara yönelik bir çağrı yaptı.

İşte Elon Musk'ın açıklaması:

Lütfen bu platformda biraz daha olumlu, güzel veya bilgilendirici içerikler paylaşın.

Tabii Elon Musk'ın bu açıklaması kullanıcı tarafında karşılık bulur mu? Biz buna ihtimal vermiyoruz ancak umarız bulur. Siz de ne düşündüğünüzü bizimle paylaşın...