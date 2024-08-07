X, büyük reklam firmalarına dava açtı. Şirket, reklamverenleri toplu bir şekilde boykot yapmakla suçluyor.

Elon Musk yönetimindeki sosyal medya devi X, geçtiğimiz gün önde gelen reklam firmalarına dava açtı. Nedeni ise bu reklamverenlerin X’e karşı toplu şekilde boykot yapmaları. Dava açılanlar arasında Unilever, Mars, CVS, Orsted de dahil onlarca büyük reklam firması yer alıyor.

Teknoloji devi, bu firmaların Dünya Reklamverenler Federasyonu’nun (WFA) bir girişimi aracılığıyla “milyarlarca dolarlık reklam gelirini alıkoymak” ile suçluyor.

"X'i boykot etmek için geleceğimizi tehdit eden bir komplo kurdular"

WFA’nın burada bahsi geçen girişiminin ismi Küresel Sorumlu Medya İttifakı (GARM). Buna katılmak için şirketlerin, kuruluşun güvenlik şartlarına uymayan sosyal platformlarda reklam vermemesi gerekiyor. X de GARM’ın şirketleri güvenlik standartlarına uymaya zorlamak için bir boykot düzenlendiğini belirtmiş ve konu hakkında dava açmış.

X CEO’su Linda Yaccarino da konuya ilişkin bir video paylaştı. Videoda "Kanıtlar ve gerçekler bizim tarafımızda.” diyen yönetici, şu ifadeleri de ekledi: “X’i boykot etmek için geleceğimizi tehdit eden bir komplo kurdular.”

Musk ise ayrı bir paylaşımında reklamverenler tarafından bu nedenden dolayı toplu şekilde boykot edilen tüm firmaları dava açmaya çağırdı ve bu tutumun “organize bir suç” olabileceğini belirtti.

X, reklamverenlerin eylemlerinin yasa dışı olarak belirlenmesi hâlinde tazminat almayı amaçlıyor. Davanın nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek. Şirketin istediğini alıp alamayacağı büyük merak konusu.