X, Ekrem İmamoğlu’nun Hesabını Türkiye’de Engelledi

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesine dair karar aldı. X de bu kararı uygulamaya koydu. Yaşanan olaylar üzerine X'te "ifade özgürlüğü" tartışması başlamış durumda.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X, Türkiye'nin gündemini hareketlendiren bir karara imza attı. Bir süredir tutuklu olan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı, Türkiye'de erişime engellendi. Edinilen bilgilere göre X'in erişim engeli hamlesi, mahkeme kararının ardından uygulamaya konuldu. Aslına bakacak olursak X, ifade özgürlüğünü savunuyordu ancak Türkiye'deki hesaplar, sık sık engele takılmaya başlamış durumdalar.

Yaşanan gelişmeler üzerine taraflardan açıklamalar gecikmedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu kararın neden alındığına ilişkin bir açıklama yaptı. Serbest avukat Gönenç Gürkaynak ise konuyu yakından takip ettiğini ve alınan karara ilişkin itiraz edeceğini açıkladı. Bu arada; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendi hesabını Ekrem İmamoğlu'na devrettiğini duyurdu. Yani İmamoğlu'nun açıklamaları, Mansur Yavaş'ın hesabı üzerinden paylaşılmaya devam edecek.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama şöyle

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından, 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, TCK.'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, X hesabından yapılan paylaşımları kendisin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle;



Tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişime engellenmesi için;



5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/2 delaletiyle aynı kanunun 8/A maddesi uyarınca karar verilmesi,



Kararın hem Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna (BTK) hem de Erişim Sağlayıcıları Birliğine (ESB) gönderilmesi" talep edilmiştir.



Talep, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince incelenmiş;



Yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'na ait X hesabının erişimin engellenmesine karar vermek gerekmiştir.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Nisan 2025 tarihli talebi ve 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 3. fıkrası uyarınca İmamoğlu'nun X hesabına erişimin engellenmesine,



Kararın bir örneğinin 5651 Yasanın 8/A maddesinin 1. fırkası uyarınca gereği yapılmak üzere BTK ve ESB'ye gönderilmesine,



Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 8/A maddesinin 1. fırkası uyarınca derhal, en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine,



İki hafta içerisinde itiraz yolunun açık olacağına 24.04.2025 tarihinde karar verilmiştir.



X platformu, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirmiştir.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının erişime kapatılması, kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Pek çok X kullanıcısı, Elon Musk'ı ve X ekibini ifade özgürlüğüne aykırı davranmak ile suçladı. Öte yandan; özellikle de Elon Musk'ı etiketleyerek yapılan çok sayıda paylaşım var. Milyarder iş insanının X'i aktif olarak kullandığı bir gerçek. Bakalım Musk, bu paylaşımlardan birini cevaplayacak mı ya da alınan kararı nasıl savunacak...