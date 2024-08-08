X, en pahalı abonelik sistemi Premium+ ile ilgili değişikliklere gitti. Kullanıcılar, artık platformda hiç reklam görmeyecekler. Öncesinde sadece ana akışta sıfır reklam vardı.

Elon Musk yönetimindeki sosyal medya devi X, bir süredir üç farklı ücretli abonelik katmanıyla karşımıza çıkıyordu. Temel, Premium ve Premium+’tan oluşan bu katmanların her biri farklı bir özelliği kullanıcılara sunuyordu. Premium+’ta en pahalı abonelikti.

Premium+, şimdiye kadar “Sana Özel” ve “Takip Edilenler” kısımlarında reklamsız bir deneyim sunuyordu. Ancak platformun diğer bölümlerinde bu geçerli değildi ve kullanıcılar reklamlarla karşılaşabiliyordu. Bugün bu konu hakkında bir adım atıldı.

Premium+ aboneleri, artık hiçbir yerde reklam görmeyecekler

X tarafından yapılan paylaşımda Premium+’ın abonelerine tamamen reklamsız bir deneyim sunacağı ifade edildi. Konuya ilişkin bilgilendirme sayfasına da şu ifadeler eklendi:

“Premium+ katmanına abone olanlar, ‘Sana Özel’ akışı, ‘Takip Edilenler’ akışı, gönderi yanıtları, profiller dahil olmak üzere X’in çoğu alanında reklamsız bir deneyimin keyfini çıkaracak ve böylece daha sorunsuz ve kesintisiz bir içerik deneyimi yaşayacak.”

Açıklamada çoğunlukla ifadesinin kullanıldığını görebiliyoruz. Bunun nedeni ise X’in reklamlarının dışında kullanıcıların ara sıra sponsorlu içerikler görebilecek olmaları. Ancak bunlar dışında herhangi bir reklam karşılarına çıkmayacak.

Aylık 49 TL’ye satılan normal temel abonelikte herhangi bir reklam kesintisi yok. 130,83 TL’lik düz Premium’da ise yarı yarıya reklam var. Bugün itibarıyla tamamen reklamsız olan Premium+’ın fiyatı ise 261,67 TL. Bu en pahalı katman, yıllık olarak ise 3 bin 139 TL’ye satılıyor.