X'e Sesli ve Görüntülü Arama Geldi: Nasıl Kullanılır?

X'in uzun süredir beklenen sesli ve görüntülü konuşma özelliği herkes için kullanıma sunuldu. Kullanıcılar, telefon numarasına gerek kalmadan istedikleri kişilerle sesli ve görüntülü arama yapabilecek.

Elon Musk yönetimindeki X (Twitter), geçtiğimiz aylarda platforma sesli ve görüntülü arama özelliğinin geleceğini açıklamıştı. Özellik, kullanıcıların DM bölümü üzerinden telefon numarasına gerek kalmadan istedikleri kişilerle sesli veya görüntülü bir şekilde görüşebilmesini sağlıyordu.

Sesli ve görüntülü aramalar, bugün kullanıma sunuldu. Özellik, beklentinin aksine yalnızca ücretli Premium abonelerine değil, herkese geldi.

Kimlerin sizi arayabileceğini seçebileceksiniz

Şirket, kullanıcılara özelliğin kullanıma sunulduğuna dair bildirimler göndermeye başladı. Bildirime baktığımızda, kullanıcıların kimlerle sesli ve görüntülü arama gerçekleştireceğini seçebileceğini görüyoruz. X’in bunu istenmeyen aramaların önüne geçmek için yaptığını söylemek mümkün.

X’in sesli ve görüntülü arama özelliği nasıl kullanılır?

Adım #1 : X uygulamasını açın.

: X uygulamasını açın. Adım #2: " Ayarlar"a gidin.

Ayarlar"a gidin. Adım #3: " Gizlilik ve güvenlik" bölümüne girin.

Gizlilik ve güvenlik" bölümüne girin. Adım #4: " Direkt mesajlar" kısmına tıklayın.

Direkt mesajlar" kısmına tıklayın. Adım #5: “Sesli ve görüntülü aramayı etkinleştir” yazan bölümden özelliği etkinleştirin.

“Sesli ve görüntülü aramayı etkinleştir” yazan bölümden özelliği etkinleştirin. Adım #6: Kimin arama yapabileceğini seçin ve DM bölümünden özelliği kullanmaya başlayın.

Platform, kimlerin sizi arayabileceğine dair üç farklı seçenek sunuyor. Bu seçenekler, adres defterinizdeki kişiler, takip ettiğini kişiler ve onaylanmış kullanıcılar olarak belirlenmiş.

Sesli ve görüntülü aramalar özelliği için X tarafından daha önce paylaşılan ekran görüntüsü: