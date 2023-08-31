X, gizlilik politikasında değişikliklere giderek yakın zamanda kullanıcılarından daha fazla veri toplayacağını açıkladı. Bu veriler, biyometrik bilgiler ve iş geçmişi gibi şeyleri içerecek.

Elon Musk yönetimindeki X (önceki adıyla Twitter), kullanıcılardan topladığı verilerin kapsamını genişleteceğini duyurdu. Sosyal medya devi, gizlilik politikalarını güncelleyerek bu değişiklikleri açıkladı.

Yapılan değişikliğe göre X’in kullanıcılarından topladığı veriler arasına “biyometrik bilgiler” eklenecek. Şirket, yaptığı açıklamada bu konuya ilişkin şu ifadeleri kullanıyor: “İzniniz doğrultusunda, biyometrik bilgilerinizi güvenlik, gizlilik ve kimlik belirleme amacıyla toplayabilir ve kullanabiliriz.

Biyometrik veriler dışında iş geçmişiniz gibi bilgiler de toplanacak

X, biyometrik bilgiler konusunda herhangi bir detay açıklamadı. Yani hangi bilgileri toplayacağını söylemiyor. Ancak bu tarz bilgilerin genellikle parmak izi, göz ve yüz özellikleri gibi şeyleri içerdiğini biliyoruz.

Ayrıca, biyometrik verilerin kullanılma amaçlarından biri şifresiz oturum açma getirmek olabilir. Daha önce ortaya çıkan bilgiler, X hesabına giriş yapmak için parmak izi, yüz tanıma veya PIN kullanılabileceğini ortaya koymuştu. Biyometrik veriler, bu yöntemlerin kullanımı için işe yarayabilir.

Veri toplamayla ilgili yapılan değişiklikler bununla sınırlı değil. Platform, iş ve eğitim geçmişi, beceriler, yetenekler, iş arama aktivitesi gibi verileri toplayacağını da söylüyor. Bunun nedeni, büyük ihtimalle LinkedIn’e rakip olacak bir iş arama özelliği geliştirilmesi. X, yakın zamanda özelliğin beta sürümünü kullanıma sunmuştu.

Platform, topladığı verilerle ilgili değişiklikleri 29 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe sokacak.