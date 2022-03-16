Uzay RPG'si Starfield Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Yıllardır geliştirilen RPG oyunu Starfield hakkında yayınlanan bir video, oyunun ‘uzayda geçen bir Skyrim’den çok ‘uzayda geçen bir Cyberpunk’ olacağını ortaya çıkardı.

2018 yılında ilk duyurulmasının ardından uzun zamandır oyuncuların merakla beklediği Starfield, nihayet 11 Kasım’da oyuncularla buluşacak. Geçtiğimiz aylar içinde hakkında pek çok bilgi ortaya çıkan bu oyun hakkında pek çok insan “Uzayda geçecek bir Skyrim olacak” gibi iddialı sözler söylemişti.

Ancak bugün Bethesda tarafından yayınlanan bir videoda oyunun başlangıç sekansı hakkında pek çok bilgi verildi. Geliştirici ekibin yaptığı açıklamaya göre oyunun başlangıç bölümü CD Projekt Red’in olaylı çıkış yapan oyunu Cyberpunk 2077’ye oldukça benzeyecek gibi.

Oyun, Cyberpunk gibi 4 başlangıç seçeneği sunacak

Geliştiricilerin açıklamasına göre oyuna en çok etki edecek seçim ise oyunda hangi gruba katılmayı seçeceğiniz olacak. Bu gruplar tıpkı Cyberpunk 2077’nin girişindeki gibi 3’e ayrılacak. United Colonies (Birleşmiş Koloniler) Cyberpunk 2077 oyunundaki Street Kid’e benzer bir şekilde olacak ve insanlığın hep hayalini kurduğu uzay birliğinin oyuna taşınmış hali olacak.

Freestar Collective (Freestar Kolektifi) olarak bilinen diğer grup ise Cyberpunk 2077’deki Nomad gibi olacak. ‘Uzayın Vahşi Batısı’ olarak nitelendirilen bu ekip ise bir nevi uzay gezginleri ve kendi kendini yöneten halkın birleşiminden oluşacak.

Üçüncü ve son grup ise Ryujin Industries (Ryujin Endüstrileri) olacak. Cyberpunk 2077’deki Corpo’ya benzeyen bu gruba katıldığınızda ise bir mega şirketin çalışanı olacak ve kendinizi şirkete kanıtlamaya çalışacaksınız.

Oyunda uzay korsanı da olabileceksiniz

Cyberpunk 2077’ye benzeyen bu 3 gruba ek olarak bir de Crimson Fleet (Kızıl Filo) isimli bir korsan grubuna katılabileceksiniz. Oyunu iyi bir karakter olarak oynamak yerine oyunun kötü adamı olmak isteyenler için hazırlanan bu yolda ise uzay gemilerini ve istasyonları yağmalayarak korsan krallığınızı büyütmeye çalışacaksınız.

Oyunun tasarım yönetmeni olan Emil Pagliarulo’nun söylediğine göre iyi bir karakter olarak oynarken bile istediğiniz zaman korsanlarla iş birliği yapabilecek ya da onları ‘uzay polislerine’ rapor edebileceksiniz.

Geliştiriciler ayrıca oyundaki karakter oluşturma sisteminin de çok detaylı olacağını açıkladı. Karakterinden dış görünüşünün dışında Pillars of Eternity gibi RPG oyunlarında sıkça karşımıza çıkan ‘karaktere bir hikâye oluşturarak özellik verme’ sistemini de oyuna eklediklerini açıkladı.

11 Kasım tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacak olan Starfield, bilgisayar ve Xbox konsollarına özel olarak çıkacak. PlayStation oyuncuları ise ne yazık ki bu oyunu konsollarından oynayamayacak.