Xbox Game Pass PC Kütüphanesine Eklenecek 8 Oyun Duyuruldu

Microsoft, ocak ayının kalanında Xbox Game Pass PC kütüphanesine eklenecek yeni oyunları duyurdu. Bu ayın kalanında Game Pass kütüphanesine üçü Yakuza oyunu olmak üzere toplamda 8 yeni oyun eklenecek.

Microsoft'un Xbox ve PC'ler için sunduğu Xbox Game Pass hizmeti, aylık belli bir abonelik ücreti karşılığında kullanıcısına yüzlerce oyun sunuyor. Üstelik bu kütüphaneye sürekli olarak yeni oyunlar ekleniyor ve zamanı gelen bazı oyunlar da kütüphaneden kaldırılıyor.

Xbox Game Pass for PC resmi Twitter hesabından, servisin PC kütüphanesine bu ay eklenecek bir dizi yeni oyun duyuruldu. Peki, Game Pass PC kütüphanesine bu ay eklenecek olan oyunlar nelermiş gelin hep birlikte bakalım.

Xbox Game Pass PC kütüphanesine ocak ayında eklenecek oyunlar

Xbox Game Pass PC kütüphanesine bu ay eklenecek 8 yeni oyunun 3'ü bu hafta içerisinde eklenecek. İlk olarak 21 Ocak tarihinde Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve Ağustos 2019'da oyunculara sunulan Control oyunu Xbox Game Pass PC kullanıcılarına sunulacak.

21 Ocak'ta kütüphaneye eklenecek olan bir diğer oyun Mimimi Productions tarafından geliştirilen, 2020'nin yaz aylarında oyuncularla buluşturulan ve hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından bir hayli sevilen Desperados III olacak. Bugün içerisinde eklenecek olan üçüncü ve son oyun ise Ben Esposito tarafından geliştirilen Donut County olacak.

21 Ocak'tan 5 gün sonra, yani 26 Ocak'ta 2 boyutlu bir platform oyunu olan Cyber Shadow Game Pass PC kütüphanesinde boy gösterecek. 28 Ocak tarihinde ise toplamda 4 oyun kütüphaneye eklenecek. Bu oyunlardan bir tanesi yeni nesil Xbox oyunu The Medium olacak. Ayrıca Yakuza 3-4-5'in de Remastered sürümleri yine aynı gün içerisinde kütüphaneye eklenecek.

Ayrıca gözden kaçırdıysanız yine bu ay içerisinde geçtiğimiz günlerde What Remains of Edith Finch oyunu da Game Pass PC kütüphanesine eklendi.