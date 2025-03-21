Xbox'ta bu hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilir olacak oyunlar açıklandı. Game Pass aboneleri, toplam değeri 2100 TL'yi aşan 4 oyunu deneme imkânı yakalayacak.

Xbox, her hafta düzenli olarak “FreePlayDays” ismi altında bir ücretsiz oyun etkinliği düzenliyordu. Bu etkinlikte genellikle Game Pass aboneleri, bazen de tüm kullanıcılar, belli oyunları hafta sonu boyunca bedavaya deneyebiliyordu.

Şimdi ise bu hafta sonu ücretsiz oynanabilir olacak oyunlar açıkladı. Game Pass aboneleri, bu hafta sonu boyunca yüzlerce TL değerindeki 4 oyunu ücretsiz deneyebilecekler.

İşte Xbox’ta bu hafta ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar

Oyun Normal fiyatı Shin Megami Tensei V: Vengeance 1.749 TL Bassmaster Fishing 158,75 TL Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr Ultimate Edition 170 TL Thief Simulator 56,25 TL

Bu oyunlar, 24 Mart Pazartesi gününe kadar ücretsiz oynanabilir olacak.

Ücretsiz oyunları nasıl oynayabilirsiniz?

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Microsoft Store üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.