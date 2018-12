Xbox Live Gold'un Aralık Ayı Ücretsiz Oyunları Yayınlandı

Aralık ayında ücretsiz olarak oynanabilir olan Xbox Live Gold oyunları yayınlandı.

Her ay farklı oyunları ücretsiz olarak oynayabilme fırsatına sahip Xbox Live Gold üyeliğini almış kullanıcıları için, Aralık ayında oynanabilir olan oyunlar yayınlandı. Yalnızca belirli süre için oynanabilir duruma gelen oyunlardan şimdilik yayınlanmış olan 2 tanesini sizler için aşağıda gösterdik.

Q.U.B.E 2 (Xbox One)

Normal ücret : $24.99

Ücretsiz olma süresi : 1 Aralık / 31 Aralık

Q.U.B.E 2 oyununda Amelia Cross isimli bir arkeologu yönetiyoruz. Hikayesel açıdan bahsetmek gerekirse hiç bir şey hatırlamayan Amelia, gözlerini bir uzaylı işi olan kübün içinde bulur. Karşınıza çıkan bulmacaları çözerek hayatta kalmayı hedeflediniz oyunda asıl amaç kübün içinden kurtulup eve dönüş yolunu bulmak. Eğer Portal tarzı oyunları seviyorsanız bu oyunu da seveceğinize emin olabilirsiniz.

Dragon Age 2 (Xbox 360 ve Xbox One)

Normal fiyat : $19.99

Ücretsiz olma süresi : 1 Aralık / 15 Aralık

Dragon Age efsanesini herkes illaki bir kez olsun duymuştur. Serinin 2. oyunu ise seriyi şaha kaldıran bölüm olmuştu. 2011 senesinde piyasaya sürülen oyunda hikaye açısından siz evi tamamen yok edilmiş ve bundan sağ kurtulmuş nadir kahramanlardan birini yönetiyor olacaksınız. En iyi RPG oyunlarından biri olarak gösterebileceğimiz oyunda, oynanabilir olduğu süre içerisinde çok keyif alacağınıza emin olabilirsiniz.

Bu iki oyunun dışında, Xbox One için Never Alone ve Xbox 360 ve Xbox One için Mervenaries: Playground of Destruction oyunları da 15 Aralık'a kadar oynanabilir durumda olacak. Şimdiden Xbox Live Gold sahibi oyunculara iyi oyunlar dileriz.