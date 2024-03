Xbox, heyecanla beklenen "Partner Preview" etkinliğini bugün gerçekleştirdi. Etkinlikte yeni oyunlardan önemli duyurulara ve fragmanlara yer verildi.

Yakın zamanda bazı özel oyunlarını PlayStation ve Nintendo gibi rakip platformlara getireceğini duyuran Xbox, bugün “Partner Preview” ismini verdiği etkinliklerinin yenisini gerçekleştirdi. Birçok ünlü yayıncının yer aldığı etkinlik 30 dakika civarında sürdü ve YouTube üzerinden yayımlandı.

Partner Preview’da; Capcom, Nexon ve EA gibi önde gelen dev şirketlerin yeni duyuruları ve oyunlarına yer verildi. Tabii ki 10’dan fazla oyundan da fragman gösterildi ve Game Pass abonelerini mutlu edecek açıklamalar yapıldı. Aşağıdan etkinlikte öne çıkan fragmanlara göz atabilirsiniz.

Unknown 9:Awakening

Yaklaşık dört yıl önce duyurulan ancak sonrasında pek bir şeyini göremediğimiz Unknown 9: Awakening'ten yeni fragman ve bilgiler geldi. Üçüncü şahıs aksiyon-macera türündeki olacak yapım, 2024 yazında çıkış yapacak. Oyunda, Doğu Hindistan'a gideceğiz ve gizemli güçlere sahip karakter Haroona'yı kontrol edeceğiz.

Sleight of Hand

Kendine has bir animasyona sahip olacak Sleight of Hand, mobil bulmacak oyunu Joshua Boggs'un elinden çıkmış. Üçüncü şahıs türünde olan bu kart savaşı oyununda, Lady Luck olarak bilinen eski bir özel dedektifin hikâyesi konu alınıyor. Oyun, 2025 yılında PC ve Xbox Series X/S'te çıkış yapacak. Ayrıca ilk günden Game Pass'e de eklenecek.

Frostpunk 2, temmuzda geliyor!

Etkinliğin belki de en çok dikkat çeken duyurusu Frostpunk 2 oldu. 11 Bit Studios'un çok sevilen şehir kurma ve hayatta kalma oyunu Frostpunk'ın devamı olacak yapımın, 24 Temmuz 2025'te çıkacağı ifade edildi. Ayrıca oyundan görüntüler de paylaşıldı. kıyamet benzeri bir kar fırtınasının Dünya'yı buzlu bir çorak araziye dönüştürmesinden 30 yıl sonrasında geçen oyunda hayatta kalmaya çalışacağız. Frostpunk 2'nin beklendiği gibi ilk günden Game Pass'e ekleneceğini belirtelim.

The Alters

11 Bit Studios'un çok beklenen üçüncü şahıs bilim kurgu ve macera oyunu The Alters'tan oynanış fragmanı gösterildi. Fragman, bizi nelerin beklediğine kısaca göz atmamızı sağlıyor. Oyun, güneş ışınlarının bile ölümcül olduğu bir gezegenden kaçmaya çalışan ve kendisinin alternatif versiyonlarını yaratan Jan Dolski'yi konu ediniyor. Bu yıl çıkması beklenen yapım, ilk günden Game Pass'e gelecek.

Creatures of Ava

Inverge Studios'un geliştirdiği Creatures of Ava, birazcık Palworld'ü andırıyor desek yanlış olmaz. Oyunda Ava isimli bir gezegendeki yaratıkları anlamaya ve eğitmeye çalışacağız. İlk günden Game Pass'e eklenecek yapım, bu yıl içinde Xbox Series X/S ve PC'ye gelecek.

The Sinking City 2

Etkinlikte gösterilen yeni oyunlardan biri de The Sinking City 2'ydi. Fragmandan da görebileceğiniz üzere tüylerinizi ürpertecek bir korku oyunu olacak. Oyun, değişik yaratıkların yer aldığı gizemlerle dolu Arkham isimli şehirde geçecek. The Sinking City'nin devamı olacak yapım, 2025'te çıkacak.

Final Fantasy XIV Online

Square Enix, Final Fantasy XIV Online çıkış tarihini bir fragmanla paylaştı Açık betası şu anda oynanabilen oyun, 21 Mart'ta Xbox Series X/S için tam sürümüyle çıkış yapacak.

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Üçlemesi

PC'de ikonik hâle gelen S.T.A.L.K.E.R üçlemesi, bugün itibarıyla Xbox One ve Xbox Series X/S kullanıcılarına sunuldu. Orijinal üçleme; Shadow of Chernobyl, Clear Sky, and Call of Pripyat'ı içeriyor.

Monster Jam Showdown

Monster Jam Showdown, fragmandan da görebileceğiniz gibi canavar kamyonları içeren bir yarış oyunu. Yapım, kesin olarak ne zaman paylaşılmasa da bu yıl içinde Xbox için çıkış yapacak.

Persona 3 Reloaded: Expansion Pass

Yeni Persona 3 Reload DLC'si; yeni kostümler, müzikler ve yepyeni bir hikâye içeriğiyle geliyor. Xbox Game Pass Ultimate üyelerine bedava olarak sunulacak paket, 12 Mart'ta çıkış yapacak.

The First Berserker: Khazan

Nexon imzasını taşıyan The First Berserker: Khazan'ın oynanış fragmanı da etkinlikte yer aldı. İhanete uğrayan ve intikam arayışında olan Khazan'ı kontrol edeceğimiz oyunun çıkış tarihi belli değil.

Tales of Kenzera: Zau

EA ve Surgent Studios imzalı Tales of Kenzera: Zau'dan da oynanış fragmanı paylaşıldı. Göz alıcı karakterler ve yerlerle dolu olacak metroidvania türündeki bu yapım, 23 Nisan 2024'te PC ve Xbox Game Pass için gelecek.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Japonya benzeri bir evrende geçen tek oyunculu Kunitsu-Gami: Path of the Goddes'tan da detaylı fragman geldi. İlk olarak 2023 yazında duyurulan yapım, Capcom imzası taşıyor. Kunitsu-Gami: Path of the Goddes'ın bu yıl içinde PC ve Xbox Series X/S'e geleceğini belirtelim. Ayrıca ilk günden Game Pass'e de eklenecek.