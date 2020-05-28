Xbox Series X Program Direktörü Jason Ronald, Xbox Series X’in eski nesil Xbox’lar için çıkarılan oyunları da destekleyeceğini açıkladı. Ronald, bu şekilde Xbox Series X’in binlerce oyunla kullanıcıların karşısında olacağını açıkladı.

Piyasaya yeni sürülecek yeni nesil oyun konsollarıyla ilgili olarak oyuncuların ilk aklına gelen soru, yeni konsolun eski nesil için çıkan oyunları destekleyip desteklemeyeceği oluyor. Bu nedenle bir oyun konsolunun ilk satış rakamlarını etkileyen faktörlerden biri de geriye uyumluluk desteği oluyor.

Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu olacak Xbox Series X duyurulduğunda da birçok oyuncunun aklına eski oyunları destekleyip desteklemeyeceği sorusu gelmişti. Microsoft’tan yapılan yeni açıklamada, Xbox Series X’in geriye dönük uyumluluğa sahip olacağı kesinleşmiş oldu.

Xbox Series X’in diğer Xbox’ların oyunlarını destekleyeceği yönündeki açıklamayı, Xbox Series X Program Direktörü Jason Ronald yaptı. Ronald’ın konu ile ilgili kaleme aldığı blog yazısında, Xbox Series X’in 100.000 saatin üzerindeki oyun testi sona erdiğinde, konsolda klasik oyunlardan herkesin favorilerine kadar binlerce oyunun oynanabilir olacağını söyledi.

Xbox Series X’in oyun desteği konusunda ayrı bir açıklama da yapan Ronald, Microsoft’un yeni oyun konsolunun sadece Xbox One oyunlarını değil yüzlerce Xbox 360 oyununu da destekleyeceğini açıkladı.

Ronald, çalışmaları sırasında asıl hedeflerinin Xbox One’da oynanan bir oyunun direkt olarak Xbox Series X’te de oynanması olduğunu söyledi. Ronald, Xbox One oyunlarının Xbox Series X’te oynanması konusunda bazı istisna durumlar olacağını da belirtti. Xbox Series X Program Direktörü, bu istisnaları oyunların lisans ve teknik sorunları olarak açıkladı.

Jason Ronald, Xbox One ve Xbox 360 oyunlarının Xbox Series X’te diğer Xbox’lardan daha iyi bir performansla çalışacağını söyledi. Ronald, tüm oyunların tasarlandıkları en yüksek performansta ve lansmanlarında görüldükleri performansla Xbox Series X’te çalışabileceğini belirtti. Ronald, Xbox Series X’in NVME SSD’sinin performansı sayesinde oyun içi yükleme sürelerinde önemli bir düşüş sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Xbox Series X Program Yöneticisi Ronald, belirli oyunlarda görüntü özelliklerinin de eskisinden çok daha iyi olacağını söyledi. Ronald, dinamik çözünürlük ölçeklendirmesi kullanan oyunlarda 4K veya HDR görüntü sunulacağını söyledi. Ronald, HDR görüntü kalitesi için Halo 5: Guardians ve Fuzion Frenzy gibi oyunların ismini şimdiden açıkladı.

Ronald, görüntü yenileme hızlarını da iki katına çıkaracak inovasyonlar üzerinde çalışmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi. Bazı oyunlarda görüntü yenileme hızını 120 fps’ye çıkarabildikletini söyleyen Jason Ronald, oyunun ismini ise açıklamaktan kaçındı. Ronald, “Kesinlikle 30 fps’den 60’a kadar çıkarabildiğimiz bazı oyunlar ve 60 fps’den 120’ye kadar ulaştığını gördüğümüz birkaç oyun var. Ancak hala oyunlar için uçtan uca doğrulama sürecindeyiz” dedi.

Microsoft’un beklentiyi yükselttiği yeni oyun konsolu Xbox Series X’in önümüzdeki yaz aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Jason Ronald’ın açıklamaları, Xbox Series X’in oldukça geniş yeteneklerle oyuncuların karşısına çıkacağını da bir kere daha göstermiş oldu.