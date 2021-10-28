Xiaomi 11T ve 11T Pro Türkiye’de Satışa Sunuldu

Xiaomi'nin en yeni akıllı telefonları 11T ile 11T Pro, Türkiye'ye resmen giriş yaptı. Oldukça etkileyici özelliklere sahip olan telefonlar, fiyatlarıyla da çok konuşulacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bundan kısa bir süre önce üst düzey özelliklere sahip yeni akıllı telefonları Xiaomi 11T ile 11T Pro'yu duyurmuştu. Telefonlar, özellikle de sahip oldukları hızlı şarj destekleriyle dikkat çekmişti. Zira 11T'de 67 watt, 11T Pro'da 120 watt hızlı şarj desteği bulunuyordu. İşte bu akıllı telefonlar şimdi Türkiye'de...

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonları, 6,67 inç büyüklüğünde 120 Hz tazeleme oranı sunan AMOLED ekranlarla geliyorlar. Ayrıca her iki modelde de birbiriyle aynı olan 108 MP, 8 MP ve 5 MP çözünürlük sunan üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 11T'de 8 GB olarak karşımıza çıkan RAM kapasitesi, 11T Pro'da ise 12 GB olarak bizleri karşılıyor.

Snapdragon vs. MediaTek: İşlemci, aradaki fiyat farkına değer mi?

Xiaomi 11T ile Xiaomi 11T Pro arasındaki en önemli fark, işlemci. Mühendisler, Xiaomi 11T Pro'da Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisini, 11T'de ise MediaTek'in Dimensity 1200 işlemcisini kullanmayı tercih etmiş durumdalar. Elbette bu durum, telefonların fiyatlarına da doğrudan yansımış durumda.

Xiaomi 11T teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, 1.000 nit parlaklık

6,67 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, 1.000 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 1200

MediaTek Dimensity 1200 RAM: 8 GB (LPDDR5)

8 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP

108 MP + 8 MP + 5 MP Batarya: 5.000 mAh (67 watt hızlı şarj)

5.000 mAh (67 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11

Xiaomi 11T Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, 1.000 nit parlaklık

6,67 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, 1.000 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

8 GB ya da 12 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP

108 MP + 8 MP + 5 MP Batarya: 5.000 mAh (120 watt hızlı şarj)

5.000 mAh (120 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11

Xiaomi 11T ve 11T Pro Türkiye fiyatları

Xiaomi Türkiye'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre her iki modeli satın alan tüketiciler de telefoların yanında bazı hediyeler de alacaklar. Bu bağlamda; Xiaomi'nin lansman kampanyasında 11T satın alan tüketiciler Mi Band 6, 11T Pro satın alan tüketicilerse 10.000 mAh Redmi Power Bank, Mi True Wireless Earphones 2 Basic ve Mi Band 5 sahibi olma imkanı da yakalamış olacaklar. Peki bu akıllı telefonlar, tüm bu hediyelerle birlikte ne kadara mal olacak?