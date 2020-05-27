Daha çok fiyat/performans telefonlarıyla dikkat çeken Redmi, şimdi de şirketin ilk monitörü olan "Display 1A"yı duyurdu. 23.8 inç büyüklüğündeki monitör, günlük kullanıcılar için adeta biçilmiş kaftan.

Dün duyurduğu akıllı telefon, televizyon ve dizüstü bilgisayar modelleriyle tüketicilerin ilgisini bir anda üzerine çekmeyi başaran Redmi, şimdi yeni bir etkinlikle şirketin ilk monitörünü duyurdu. "Display 1A" olarak isimlendirilen bu monitör hem teknik özellikleri hem de fiyatı ile kendine hayran bırakıyor. Redmi yeni monitörünü şu an kitle fonlama sistemine dahil etmiş durumda.

Redmi'nin bugün duyurduğu "Display 1A" modeli, 23.8 inç büyüklüğünde ve tüketicilere FHD çözünürlük sunuyor. IPS LCD yapıda olan monitör, kullanıcılara 178 derecelik görüş açısı sunuyor ve mavi ışık için TÜV Rheinland sertifikasını içeriyor. Böylelikle tüketiciler, işleri ya da günlük kullanımları için Redmi Display 1A'yı gönül rahatlığıyla tercih edebiliyorlar.

Karşınızda Redmi Display 1A

Redmi'nin yeni monitörü oldukça ince çerçevelere sahip. Ayrıca bu monitör bir bütün olarak da fazlasıyla ince. Yetkililer, Display 1A'nın sadece 7.3 milimetre kalınlığında olduğunu ifade ediyorlar. Redmi ayrıca, piyasaya sürdüğü ilk monitörü için tam 3 yıl servis garantisi vadediyor. Bu durum, Redmi Display 1A'nın çok sayıda tüketici tarafından tercih edilmesini sağlayabilir.

Redmi'nin yeni monitörünün oyuncular için pek de uygun olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü şirketin açıklamalarına göre bu monitör 6 ms gecikme süresine sahip ve 60 Hz tazeleme oranı sunuyor. 16:9 en boy oranına sahip olan monitör, 250 cd/m2 parlaklık değerine sahip 16.1 milyon renk içeriyor. Bu özellikler, Redmi Display 1A'nın günlük kullanıcılar için fazlasıyla yeterli olduğunu ortaya koyuyor.

Redmi'nin ilk monitörü, bağlantı seçenekleri açısından fazlasıyla sınırlı özelliklere sahip. Yapılan açıklamalara göre Redmi Display 1A, bir adet VGA ve bir adet de HDMI bağlantısı içeriyor. Son yılların popüler bağlantı seçeneklerinden Display Port desteği ise bu monitörde bulunmuyor. Ancak Display 1A'nın 60 Hz olması, bu desteğe duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor.

Redmi Display 1A fiyatı

Redmi tarafından yapılan açıklamalara göre bu monitörün fiyatının fazlasıyla uygun olacak. Çünkü şirket, kitle fonlaması kapsamında tüketicilerin beğenisine sunduğu bu monitörü sadece 70 dolar (yaklaşık 475 TL + vergiler) karşılığında satışa çıkarmış durumda.