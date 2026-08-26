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Xiaomi 18 Fold Kanlı Canlı Görüntülendi! İşte Tasarımı

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Xiaomi’nin geniş ekranlı yapıya sahip olacak yeni katlanabilir telefonu Xiaomi 18 Fold, ilk kez kanlı canlı görüntülendi.

Xiaomi 18 Fold Kanlı Canlı Görüntülendi! İşte Tasarımı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

En çok satan telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi de katlanabilir modeller konusunda iddialı bir firmaydı. Bu yüzden de şirketin Xiaomi 18 Fold isimli yeni modeli büyük heyecanla bekleniyordu. Telefonun, tıpkı geçen ay tanıtılan Samsung Galaxy Z Fold8 ve Apple’ın eylülde tanıtacağı iPhone Ultra katlanabilir modeli gibi geniş ekranlı bir yapıda olması bekleniyordu.

Şimdi ise Xiaomi 18 Fold kanlı canlı görüntülendi. Sızan görseller, telefonun gerçek hayatta nasıl görüneceğini gösteren ilk fotoğraflar olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğraflar, Xiaomi 18 Fold’un dış tasarımını ve kalınlığını bizlere gösteriyor.

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Xiaomi 18 Fold Kanlı Canlı Görüntülendi! İşte Tasarımı
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Xiaomi 18 Fold böyle gözükecek

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Fotoğraflardaki cihazın, Xiaomi CEO’su Lei Jun’un bu hafta başında elinde tutarken görüntülenen telefonla birebir aynı tasarım çizgilerine sahip olması dikkat çekiyor. İddialara göre model, Redmi K100 Pro Max modelinde de kullanılan özel bir kırmızı renk seçeneğiyle gelecek.

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Cihazın arka panelinde, üst kısma yatay olarak konumlandırılmış geniş bir kamera modülü yer alacak. Modülün içerisinde üç adet kamera ve bir LED flaş bulunacak. Geniş ekran yapısını alacağını da görebiliyoruz.

Xiaomi, Xiaomi 18 Fold modelinin Eylül ayında resmi olarak piyasaya sürüleceğini doğruladı. Şirket CEO'su Lei Jun, Eylül ayındaki lansman takviminde Xiaomi 18 Fold ve 18 Pro için ayrı etkinlikler düzenleneceğini bildirdi. 18 Fold, şirketin kendi tasarımı olan yeni XRING O3 çipini kullanan ilk akıllı telefon olma unvanını taşıyacak. XRING O3 yonga setinin, AnTuTu testlerinde 5.22 milyon puan alarak mobil işlemcilerde 5 milyon barajını aşan ilk çip olduğu öne sürülüyor.

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