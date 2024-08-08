Xiaomi'nin gelecekte çıkacak telefonlarında kullanmayı planladığı batarya ve hızlı şarj destekleri ortaya çıktı. İddiaya göre şirket, yakında tablet bataryalarını telefonlara getirecek.

Android telefon üreticilerinin yüksek kapasiteli ve yüksek hızlı şarj destekli telefonlar ile karşımıza çıkıyorlardı. Genellikle batarya boyutunu biraz küçülterek daha hızlı şarj desteği sunduklarını görüyorduk. Çinli teknoloji devi Xiaomi de bunlardan biriydi.

Ancak ortaya yeni atılan bir iddia, Xiaomi’nin “akü gibi batarya” olarak nitelendirebileceğimiz büyük bataryalı telefonlar üzerinde çalıştığını ortaya koydu. İddia, güvenilir sızıntılarıyla bildiğimiz Digital Chat Station’dan geldi.

Xiaomi 7500 mAh’lik 100W hızlı şarj destekli cihazlar geliştiriyor

Digital Chat Station tarafından yapılan paylaşıma göre Xiaomi, şu anda yüksek batarya kapasiteli ve yüksek hızlı şarj destekli cihazlar üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında 7500 mAh’lik devasa bir bataryaya sahip cihazlar da var. Bu bataryanın lityum iyon yerine silikon olacağı belirtilmiş. İddiada paylaşılan cihazlara aşağıdan ulaşabilirsiniz:

5000 mAh + 120W hızlı şarj

5500 mAh + 100W hızlı şarj (18 dakikada şarj)

6000 mAh + 120W hızlı şarj (34 dakikada şarj)

6500 mAh + 100W hızlı şarj (30 dakikada şarj)

7000 mAh + 120W hızlı şarj (49 dakikada şarj)

7500 mAh + 100W hızlı şarj (63 dakikada şarj)

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere şirket, birçok farklı bataryaya sahip cihazlar geliştiriyor. 5000 ila 5500 mAh’lik 100/120W hızlı şarj destekli telefonları zaten sık sık görüyorduk. Redmi Note 13 Pro, Redmi K70, Redmi K60, Xiaomi 12T serisi 5000 mAh + 120W kombinasyonundan bazı örneklerdi. Geçtiğimiz aylarda çıkan Redmi K70 Ultra’da ise 5500 mAh + 100W’ı görmüştük.

Daha büyük bataryalara baktığımızda 6000 ve 6500 mAh’lik yüksek hızlı şarj desteğine sahip cihazlar görüyoruz. İddialar, Xiaomi 15 serisinin 6000 mAh civarında silikon bataryaya sahip olacağını göstermişti. 15 Ultra’nın ise 6200 mAh’le gelebileceği söyleniyordu. Yani iddiadaki telefonlar arasında şirketin yeni amiral gemisi yer alabilir.

7000 ve 7500 mAh’lik olanlar ise en dikkat çekici olan cihazlar. Paylaşımda bu telefonların 49 ila 63 dakikada tam şarj olabileceği belirtilmiş. Bu tarz seviyede bir batarya, tabletlere güç verecek kadar büyük. Ancak görünüşe göre şirket, yakında bu bataryaları telefonlara da getirecek. Hangi cihazlar olacağı hakkında şimdilik bir bilgi yok.