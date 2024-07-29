Xiaomi, piyasaya sürdüğü 11 akıllı telefon modeli için yazılım desteğini kestiğini açıkladı. Redmi ve POCO markalı telefonlar da listede yer alıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den dikkat çekici bir hamle geldi. Şirket, bazı akıllı telefonları için yazılım desteğini tamamen kestiğini açıkladı. Böylelikle söz konusu telefonlar, artık Xiaomi'den resmî destek alamayacaklar. Bu da söz konusu modellerin güvenlik risklerine açık hâle geldiğini gözler önüne seriyor.

Açık konuşmak gerekirse Xiaomi, bu kez büyük bir kıyım yaptı. Çünkü hem Xiaomi hem Redmi hem de POCO markalı bazı telefonlar için yolun sonu gelmiş durumda. Üstelik daha birkaç yıllık olan bazı akıllı telefon modelleri için de resmî yazılım desteği kesilmiş durumda.

Resmî desteğin kesildiği Xiaomi telefonlar şöyle

Xiaomi Mi 10S (Çin versiyonu)

Xiaomi Mi 10 Pro (Küresel versiyon)

Xiaomi Mi 10 (Küresel versiyon)

Xiaomi Mi 10 Ultra (Çin versiyonu)

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (Japonya versiyonu)

Yazılım desteği almayacak Redmi telefonlar ise şöyle

Redmi Note 10 Pro (Küresel versiyon)

Redmi Note 10 (Türkiye versiyonu)

Redmi Note 10 5G (Türkiye versiyonu)

Redmi Note 10T (İngiltere versiyonu)

Redmi Note 8 2021 (AEA ve İngiltere versiyonu)

Xiaomi'nin resmî açıklamasına göre yazılım desteği kesilen bir POCO modeli de var. Bu model, POCO M3 Pro 5G'nin Türkiye ve İngiltere versiyonları. Eğer siz de bu telefonlardan bir tanesine sahipseniz cihazınızın artık güvenlik açıkları ve siber saldırılara açık olduğunu bilin. Yeni bir telefon almayı veya cihazınızı daha dikkatli kullanmayı tercih edebilirsiniz.