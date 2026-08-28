Xiaomi Elektrikli Otomobillerinin Avrupa'ya Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Xiaomi Auto, küresel web sitesini ve yurt dışı sosyal medya hesaplarını yayına alarak Avrupa planları için ilk somut adımı attı. Şirketin 2027'de Avrupa pazarına girmesi beklenirken, şimdilik satıştan çok altyapı ve distribütör ağına odaklanılıyor.

Xiaomi, otomobillerini Çin sınırlarının dışına çıkarmak için hazırlıklara hız verdi. Şirket, xiaomiauto.com adresindeki küresel web sitesini yayına aldı ve yurt dışındaki sosyal medya hesaplarını aktif hâle getirdi. Sitenin açılmasıyla birlikte markanın Avrupa planları da ilk kez bu kadar görünür hâle gelmiş oldu. Daha da önemlisi, Xiaomi Auto'nun 2027'de Avrupa'ya geleceği artık netleşti.

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Ancak şirket henüz Avrupa'daki ilk satışın hangi ay başlayacağını, hangi ülkelerin ilk etapta kapsamda olacağını veya modellerin fiyatlarını açıklamadı. Şimdilik Xiaomi Auto'nun odağında marka tanıtımı, teknoloji altyapısı ve potansiyel distribütörlerle kurulacak ağ var.

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Avrupa modelleri henüz belli değil

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Küresel web sitesinin vitrini ise oldukça iddialı. SU7, SU7 Ultra ve YU7 GT öne çıkan modeller arasında yer alıyor. **Vision Gran Turismo ** ve Sky Nomad konseptleri de siteye eklenmiş durumda.

**Fakat önemli bir ayrıntı var: ** Bu modellerin hangilerinin Avrupa'ya geleceği henüz açıklanmış değil. Sitede şimdilik fiyat veya araç yapılandırma seçeneği de bulunmuyor.

Xiaomi'nin Avrupa'daki üssü Münih olacak

Xiaomi Auto'nun küresel Ar-Ge merkezleri arasında Münih'in de yer alması, Avrupa planının yalnızca satıştan ibaret olmadığını gösteriyor. Şirket; Pekin, Şanghay, Nanjing ve Wuhan'daki merkezlerinin yanında Almanya'da da mühendislik faaliyetleri yürütüyor.

Bu da Xiaomi'nin Avrupa'ya otomobil göndermekten fazlasını planladığını düşündürüyor.

Satış ağı için hazırlık başladı

Şirketin küresel sitesinde distribütörler ve potansiyel bayiler için başvuru portalı da bulunuyor. Yani Xiaomi henüz showroomlarını açmış değil; ancak o showroomların temelini şimdiden atıyor.

Şirket, uluslararası genişlemede önce gelişmiş pazarlara odaklanacak. Orta ve üst segment modeller öncelikli olurken, sağdan direksiyonlu pazarların daha sonraki aşamalarda hedeflenmesi planlanıyor.

2027'de Avrupa'ya giriş gerçekleşirse Xiaomi Auto, yalnızca yeni bir otomobil markası olarak değil, teknoloji şirketinden otomotiv üreticisine dönüşen bir oyuncu olarak sahneye çıkmış olacak.