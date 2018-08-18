Xiaomi, MIUI Beta ROM'ları yüklemek için gereken bootloader kilidi açma zorunluluğunu kaldırdı. Artık uyumlu cihazınıza MIUI 10 Beta'yı yüklemek oldukça kolay.

Xiaomi'nin Android arayüzü MIUI, dünya genelinde 200 milyonu aşan kullanıcı sayısıyla en popüler arayüzlerden biri. MIUI Beta ROM'ları ise Xiaomi tarafından her hafta güncelleniyor. Kullanıcıların yoğun takdirini alan bu sürüme geçmek için artık telefonunuzun bootloader kilidini açmanız gerekmiyor.

Önceden bootloader kilidi açık telefonlara fastboot yöntemiyle flaşlanması önerilen MIUI Beta ROM, artık cihazınızdaki Güncelleyici uygulamasından direkt olarak kurulabilir durumda. MIUI Global Beta ROM'un son güncellemesiyle gelen bu kolaylık; Redmi Y1 Lite, Redmi Y1, Redmi 5A, Redmi 5, Redmi Note 5 ve Redmi Note 5 Pro için kolayca MIUI 10 yükleme imkanı sağlıyor.

Yukarıda belirttiğimiz cihazlara sahipseniz, buradan cihazınıza uygun ROM'u indirerek telefonunuzun Güncelleyici uygulaması üzerinden yükleyebilirsiniz. Dosyayı telefonunuzun "Downloads" yani indirilenler klasörüne attıktan sonra Güncelleyici uygulamasına girerek "Güncelleme paketini seçin"e tıkladığınız takdirde güncelleme yüklenmeye başlayacaktır.

MIUI 10'un stabil versiyonunu önümüzdeki aylarda kullanıcılarına sunacak olan Xiaomi, sabırsız kullanıcılar ve geliştiriciler için ayrıca Beta ROM seçeneği sunuyor. Beta sürümler bazı kararlılık sorunları yaşatabilir, bu sebeple yine de kullanmanızı önermiyoruz.