Xiaomi, Mi 10'un Snapdragon 865 ile Geleceğini Açıkladı

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Kurucu Ortaklarından Lin Bin, Qualcomm Tech Summit 2019'da sahne aldı. Yaptığı açıklamalarda Mi 10'u resmileştiren ve Snapdragon 865 işlemcinin kullanılacağını söyleyen Bin, Redmi K30 ile ilgili de konuştu.

ABD merkezli elektronik çip üreticisi Qualcomm'un ev sahipliği yaptığı "Tech Summit 2019" etkinlikleri büyük bir hızla başladı. Bu etkinlikler kapsamında Qualcomm yetkilileri, gündeme ilişkin açıklamalar yaptılar ve şimdi de akıllı telefon üreticileri, önümüzdeki dönemlerde Qualcomm'un ürünlerinden nasıl faydalanacaklarını açıklıyorlar. Kısa bir süre önce HMD Global'in sahne aldığı etkinlikte, şimdi de Xiaomi yer alıyor.

Tech Summit 2019 etkinliklerinde Xiaomi adına, şirketin kurucu ortaklarından Lin Bin sahne aldı. Bin, Xiaomi'nin yaklaşma olan yeni amiral gemisi "Mi 10"un varlığını resmileştirirken, bu telefonun Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacağını ifade etti. Bin'in açıklamalarına göre Xiaomi, 2020 yılında 10 farklı 5G destekli akıllı telefon modeliyle tüketicilerin karşısına çıkacak.

Xiaomi'nin kurucu ortağı tarafından yapılan açıklamalar, Mi 10'u resmileştirdi ancak telefonun özellikleriyle ilgili herhangi bir detay vermedi. Yani telefonun RAM, depolama alanı ve kamera özelliklerinin yanı sıra, tasarımının nasıl olacağını da şu an için bilmiyoruz. Ancak Bin'in "çok yakında" açıklaması, Xiaomi'nin yeni amiral gemisiyle kısa bir süre sonra tanışacağımızın bir göstergesi.

Bin'in bir diğer açıklaması da şirketin iyiden iyiye yaklaşmış olan telefonu Redmi K30 ile ilgiliydi. Bu telefonla ilgili olarak bugüne kadar ki söylentiler, Snapdragon 765 işlemcisinin kullanılacağı yönündeydi ve Bin'in açıklamaları, bu söylentileri doğruladı. 10 Aralık'ta tanıtılacak olan Redmi K30, kesin olarak Snapdragon 765 işlemcisinden güç alacak ve 5G desteğine sahip olacak. Böylelikle Redmi, 10 Aralık'ta ilk 5G destekli telefonunu duyurmuş olacak.

Yapılan bu açıklamalarla birlikte Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yakın gelecekteki stratejilerini öğrenmiş olduk. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, Xiaomi'nin 2020 yılında boş durmak gibi bir niyetinin olmadığı. Şirket, 2020 yılında piyasaya süreceği 10 farklı 5G destekli telefon modelini, 4G destekli modellerle de destekleyecek ve adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.