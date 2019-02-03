Xiaomi Mi 8 EE, Çin Dışında Satışa Sunulacak

Xiaomi'nin 2018'de satışa sunduğu telefonlardan Mi 8 Explorer Edition sadece Çin'de resmi olarak satışa sunulmuştu. Görünüşe bakılırsa şirket, bu cihazı Çin dışında da satışa sunmaya hazırlanıyor.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 SE ve Mi Band 3 ile birlikte Mayıs 2018’de Çin’de satışa sunuldu. Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 ile benzer özelliklere sahipti: 6.21 inç FHD + AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 4GB RAM/64GB dahili depolama ve 8GB RAM/256GB dahili depolama seçenekleri, 3400mAh batarya, 12MP’lik iki arka kamera ve 20MP değerinde ön kamera.

Tüm bunlara ek olarak, Mi 8 Explorer Edition’da ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensörü ve iPhone X’a benzer bir 3D yüz tarama özelliği de bulunuyor. Tasarım tarafına bakıldığında da cihazın arka kapağı yarı saydam bir dizayna sahip.

Mi 8 Explorer Edition’ın anavatanı Çin’in dışında bulunmaması da kullanıcılar için bir kayıptı tabii. Ancak, şirket telefonu Çin dışında da satışa çıkarmaya hazırlanıyor. XDA Recognized Developer’dan ’dan yshalsager’e göre telefonun kod adı ‘ursa_global’, pazarlama adı ise ‘MI8ExplorerEdition’ olacak.

Şu an için telefonun güncellenmiş özelliklerle mi geleceği, ne zaman satışa sunulacağı, hangi özelliklerle satışa sunulacağı ve fiyatı henüz belli değil.