Bildiğiniz gibi fiyat performans şampiyonu olan Xiaomi, orta segment telefonlarıyla piyasayı kasıp kavurmaya devam ediyor. XDA forumda yeni çıkan bir iddia ise Mi A3'ün yolda olduğunu söylüyor.

Herkes Mi A2’nin bir halefi olacağını bunun da Mi A3 olacağını tahmin ediyordu. Hatta bununla alakalı bazı söylentiler vardı. XDA forumun kıdemli bir üyesi ve XiaoMiTool’un da yaratıcısı olan bir kişi, Xiaomi Mi 8’in Android 9 tabanlı MIUI 10 yazılımında “orchdid_sprout” kod isimli bir cihaz keşfettiğini söylemişti.

Peki burdan Mi A3’ün geleceğini nasıl anladık diye sorabilirsiniz. Xiaomi, şimdiye kadar Android One projesine dahil olan telefonlarında (Mi A1, Mi A2, Mi A2 Lite) “_sprout” kod ismini kullanmıştı. Daha önce Mi A2 ve Mi A2 Lite modelleri de bu şekilde keşfedilmişti. Mi A2’nin 2018 ortalarında duyurulduğunu düşünecek olursak, Mi A3’ün duyurulması için hala biraz daha zaman var diyebiliriz.

Mi A1 ve Mi A2'nin orta segment telefonlar olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, Mi A3’ün de orta segment olacağını düşünebiliriz. Xiaomi’nin A serisi telefonları stok Android deneyimi, Android One projesinin bir parçası olması ve gayet uygun fiyatları ile güzel satış rakamları yakalamıştı. Daha önceki A serisi telefonlar Mi 5X ve Mi 6X’e benzediği için Mi A3’ün Mi 7X benzeri bir telefon olacağını varsayabiliriz.

Ekran çözünürlüğünün Full HD+ olabileceği söylenirken, ekrana gömülü parmak izi sensörü yerine arka tarafta yer alan bir parmak izi sensörü olacağı düşünülüyor. Aynı zamanda telefonda Qualcomm’un en güçlü orta sınıf işlemcisi olan Snapdragon 710'un kullanılabileceği de gelen tahminler arasında.

En az 4GB RAM kullanılması beklenen telefonun, 6GB RAM olan ikinci bir modeli de olabilir. 3,5 mm jak ve microSD kart girişi olmayacağı tahmin edilen telefonda çift sim kart girişi bulunacağı tahmin ediliyor. Tabii ki bu bilgiler yalnızca çıkarım ve Xiaomi'den ses çıkana kadar net bilgiler elde etmek pek de mümkün görünmüyor.