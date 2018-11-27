Xiaomi Mi Max 3 için Android Pie Beta Versiyon İndirilebilir

Xiaomi Mi Max 3 için ilk Android Pie beta versiyonu yayınlandı.

Geçmiş dönemlerde 'tablet telefon' olarak karşımıza çıkan büyük ekranlı telefonlar, gün geçtikçe daha da normalleşmeye başladı. Belki de 5 sene önce tablet olarak isimlendirdiğimiz aygıtlar şu an cep telefonu olarak kullanılıyor ve bu normal karşılanıyor. Xiaomi'nin de son modeli Mi Max 3 bu durumu karşılar nitelikte, 6.9 inç boyutunda ve 18:9 oranlarında bir ekrana sahip cep (!) telefonu, aynı zamanda Qualcomm Snapdragon 636'dan gücünü alırken 6 GB kadar RAM kapasitesine sahip ve 5,500mAh gibi büyük bir batarya ile şarj konusundan şikayetçi kullanıcıları memnun ediyor gibi gözüküyor.

Kutusundan Android 8.1 Oreo ile elimize geçen Xiaomi Mi Max 3, biraz daha fazlasını erkenden denemek isteyen kullanıcılar için artık manuel olarak Android Pie yüklenebilir durumda. 2.2 GB gibi bir boyuta sahip güncelleme, Çin temelli bir ROM ile yüklenebiliyor ve şu an için yalnızca Çince diline sahip. Eğer ki diğer dilleri de destekleyen bir versiyon istiyorsanız bunun için yeni bir ROM beklemek zorunda kalacaksınız.

Eğer ki her halükarda güncellemeyi kurup herkesten önce Android Pie deneyimlemek istiyorsanız buradan indirebilirsiniz.