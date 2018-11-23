Xiaomi Mi Mix 3, 5G Bağlantı Hızına Resmen Ulaştı

Weibo'da bir paylaşım yapan Xiaomi Başkanı, Mi Mix 3'ü kontrollü bir ortamda 5G bağlantı hızına başarılı bir şekilde ulaştırdıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz ay görkemli bir lansman töreni gerçekleştiren Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi Mix 3’ü tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Lansman sırasında oldukça iddialı açıklamalarda bulunan Çinli akıllı telefon üreticisi, gelecek yıl cihazı Avrupa’da 5G desteği ile birlikte satışa sunacaklarını iddia etmişti.

Xiaomi’nin kurucu ortağı ve başkanı olan Lin Bin, Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaştığı bir fotoğraf ile Xiaomi hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Bir Xiaomi Mi Mix 3 ekranı paylaşan Bin, cihazı kontrollü bir ortamda 5G bağlantı hızına ulaştırmayı başardıklarını duyurdu.

Paylaşılan görselde Xiaomi Mi Mix 3 ekranın sağ üst tarafından 5G logosu göze çarpıyor. Ekranın sol üstünde ise bir Android Pie logosu dikkat çekiyor. Buradan da anladığımız kadarı ile Xiaomi, 5G desteğini herhangi bir Mi Mix 3 modelinde denemiyor ve cihazı Android Pie ile güncellemiş durumda.

Elde edilen sızıntılara göre Samsung, Galaxy S10 için 5G destekli harici bir versiyon daha geliştiriyor. Ayrıca OnePlus ve Huawei de 5G destekli akıllı telefonlar için yoğun bir çalışma içine girmiş durumdalar. Xiaomi, elini biraz çabuk tutması halinde Mi Mix 3 ile dünyanın ilk 5G destekli akıllı telefonunu piyasaya sürebilir.