Xiaomi, Mi Mix 3 İçin İlk Tanıtım Videosunu Yayınladı

Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi Mix 3 için ilk tanıtım videosunu yayınladı. Video, cihazın en ayırt edici özelliği olan kızaklı tasarımı üzerine odaklanıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şirketin en yeni amiral gemisi olan Mi Mix 3 için ilk tanıtım videosunu yayınladı. Cihazın kızaklı tasarımına odaklanan video, Mi Mix 3’ün merak edilen tasarımını bütünüyle ortaya çıkarıyor.

Video, Mi Mix 3’ün boydan boya kaydırılan kızaklı bir yapıya sahip olacağını gösteriyor. Çift arka kamera, bir önceki Mi Mİx modelinde olduğu gibi cihazın sol üst köşesine dikey olarak konumlandırılmış durumda.

Kızaklı tasarım sayesinde Xiaomi Mi Mix 3 ekranının üzerinde Vivo Nex ve Oppo Find X’te olduğu gibi herhangi bir çerçeve bulunmuyor. Ancak videoda gördüğümüz kadarı ile ekranın alt çerçeveleri, tanıtım görsellerindekinden biraz daha kalın olacak.

Xiaomi Mi Max 3, yarın düzenlenecek lansman etkinliği ile resmi olarak tanıtılacak. Cihaz, ekran/gövde oranı, kızaklı tasarımı ve güçlü donanımı ile yılın en iddialı amiral gemilerinden biri olabilir. Fiyatı ile ilgili detaylar ise henüz bilinmiyor.