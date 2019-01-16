Xiaomi'nin merakla beklenen yeni amiral gemisinin detayları ortaya çıktı.

Teknolojinin gündemi Samsung'un dört gün sonra gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S10 modellerine kaymış iken, Xiaomi'nin de eli boş beklemediği ortaya çıktı. Çinli teknoloji devinin sınırsız ekran tasarımına sahip Xiaomi Mix serisinin yeni üyesi Xiaomi Mi Mix 3s'nin birçok detayı açığa kavuştu.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi Mix 3s 6.4 inçlik, 1080x2160 çözünürlüğünde ekrana sahip olurken, Qualcomm'un Snapdragon 8545 yonga setine ve bu sayede 5G teknolojisine de sahip olacak. Cihazın en büyük özelliği olarak arka kamerası gösteriliyor zirâ bu kamera OIS'e (Optik Görüntüleme Teknolojisi'ne) sahip, Sony’nin Exmor IMX586 sensörünü kullanan 48MP çözünürlüğünde bir kamera olacak.

Teknoloji sektöründe ses getirmesi beklenen cihazın ön kısmında kızak ile ortaya çıkan, 20MP ve 8MP çözünürlüğünde 2 adet selfie kamerası bulunuyor. Xiaomi'nin Mix ailesinin yeni üyesi olacak amiral gemisinin "6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi" ve "8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi" olmak üzere 2 farklı çeşit ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtiliyor.