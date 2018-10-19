Xiaomi Mi Mix 3, Note 9 Gibi 960 Fps Video Destekleyebilir

2018 yılının sonuna yaklaşmış olmamıza karşın, halen yolda olan bazı amiral gemileri bulunuyor.

Xiaomi Mi Mix 3, Honor Magic 2, OnePlus 6T ve Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu bahsettiğimiz yaklaşmakta olan modellere en iyi örnekler sayılabilir. Mi Mix 3 ve Magic 2 modelleri, Pop-Up kamera kullanarak çerçeveyi hemen hemen yok etmeyi hedefleyen modeller. OnePlus 6T, muhtemelen Amerika'da satışa sunulacak ve ekranın içinde parmak izi okuyucusuna sahip olacak ilk model. Samsung'un cihazı ise katlanabilir ilk cihaz olma özelliğini içinde barındıracak. Tüm şirketler, bu alanda kendi ilklerini masaya yatırmış durumda.

Ancak, Mi Mix 3 bir konuda geçmişte zaten Note 9'da da olan bir özelliği bir miktar kopyalamış olabilir. Bu özellik başlıkta da belirttiğimiz gibi 960 Fps video kayıt modu. Buna dair bir takım kanıtlar, yabancı forumlarda internete sürülmüş durumda. Sony Xperia XZ ve XZ2 modelleri, aslında bu özelliğe sahip ilk cihazlar olsa da, bu akımın ana öncüsü Samsung sayılabilir. Yine de Sony, hala bu işten para kazanıyor. Çünkü Samsung'un S9 cihazında kullandığı ve bu videoları çekebilmesini sağlayan lensler Sony'e ait.

MIUI Kamera uygulamasının son sürümünde, kameraya yeni bir özellik eklendi. 'SUPPORT_FPS_960' olarak belirtilen dize, 960 Fps modunun gösterilip gösterilmeyeceğini belirlemek için panel üzerinden ayarlanıyor. Mi Mix 3, 25 Ekim tarihinde satışa sunulacak. Mix 3 modeli seçenek olarak 10 GB'a kadar RAM sunuyor. Arka gövdede bir parmak izi okuyucusu ve önde 24 MP bir kamera bulunduğu da bildiğimiz detaylar arasında bulunuyor.