Perşembe günü Xiaomi tarafından tanıtılacak olan Mi Mix 3, ağır çekim modunda saniyede 960 kare çekebilmesiyle öne çıkıyor.

2018'in başlarında lansmanı yapılan Xiaomi Mi Mix 2S, 720p ve 1080p çözünürlük değerlerinde saniyede 240 kare gibi çok düşük bir performansa sahipti. Perşembe günü lansmanı yapılacak Xiaomi Mi Mix 3 için ise beklentiler oldukça büyük. Xiaomi Ürün Yönetimi Direktörü Donovan Sung'un Twitter üzerinden paylaştığı, Xiaomi Mi Mix 3 ağır çekim videosu ise bu beklentiyi zirveye çıkardı.

Rakip teknoloji devlerinin amiral gemisi cihazları Galaxy Note 9 ve Huawei Mate 20 Pro, 1080p çözünürlükte saniyede 960 kare çekebilme özelliğine sahip. Mi Mix 3 de Mi Mix 2S ile aynı işlemciye sahip olacak ancak Mi Mix 2S'in saniyede en fazla 240 kare çekim yapma hızı Mi Mix 3'te saniyede 960 kareye yonga setine entegre edilmiş kamera sensörü sayesinde yükseltilecek.

Xiaomi Mi Mix 3'ün 25 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek lansmanda üstün özelliklere sahip bir amiral gemisi olarak tanıtılacağı âşikar. Çift arka kameraya sahip olacak Xiaomi Mi Mix 3; 1080x2340 çözünürlükte 6.4 inçlik FHD+ AMOLED ekrana, 4000 mAh bataryaya, Snapdragon 845 işlemciye, tamı tamına 10GB RAM'e, 12MP çözünürlüğünde iki adet arka kameraya, 24MP çözünürlüğünde ön kameraya ve USB Type-C bağlantı tipine sahip olacak.