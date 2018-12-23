24 Aralık'ta tanıtılması beklenen cihazdan iki adet büyük sızıntı geldi.

Xiaomi Mi Play’in tüm özelliklerini resmi olarak duyacağımız tarih olan 24 Aralık geldi çattı. Ancak tanıtımdan önce lansman slaytlarının yayımlanmasının yanı sıra bir adet kutu açılışı da internete sızdırıldı. Öncelikle slaytlardan bahsetmek gerekirse, bu zamana kadar birçok özelliğinden neredeyse emin olduğumuz telefonun yonga seti hakkında pek bir bilgiye sahip değildik. Bazıları MediaTek Helio 90 yonga setini kullandığına inanırken bazıları da duyurulmamış Snapdragon 730 yonga setini kullanabileceğini düşündü. Ancak Weibo kullanıcısı tarafından sızdırılan lansman slaytlarında Xiaomi Mi Play’in temel özellikleri ve fiyatı gibi sorular cevap buldu.

İlk slaytta gördüğümüz şey, Xiaomi Mi Play’in içerisinde MediaTek’in amiral gemisi yonga setini barındırıyor olmasıydı. Cihazın 64 GB ve 128 GB dahili hafızaya sahip olan modelleri 6 GB’lık bir RAM’e sahip olacak. Bunun dışında 3.000 mAh’lik bir bataryayı bünyesinde barındıran telefon, damla çentikli 5,84 inçlik bir ekranla beraber gelecek. Xiaomi Mi Play’in fiyatı ise slaytlara göre 1.699 Yuan olacak. Bu da yaklaşık olarak 1.300 TL gibi bir fiyata tekabül ediyor.

Diğer slaytta ise cihazın MediaTek’in Helio yonga setiyle geleceği söyleniyor ve yine 1.699 Yuan fiyat etiketini görebiliyoruz. MediaTek’in Helio yonga setinden bahsedilse de model tam olarak belirtilmediği için akıllarda Helio P90 olabilir mi soruları canlanıyor. Yonga setinin dışında şu an için 1699 Yuan’lık fiyatın 64 GB’lık model için mi yoksa 128 GB’lık model için mi olduğu bilinmiyor.

Tabii ki sızıntılar slaytlarla sınırlı değil. Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi, tanıtımına bir gün kalmış olsa da erkenden gelen bir kutu açılışı videosu da bizlerle birlikte oldu. Yukarıda saydığımız özelliklerin yanı sıra daha çok kozmetik özelliklerin öne çıktığı videoda telefondaki çerçevelerin o kadar ince olmadığını, hatta alt panelin beklenenden daha kalın olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak gücünü yapay zekâdan alan 12 MP + 5 MP’lik bir kamera seti de bizi bekliyor.

Videoyu bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.