Xiaomi, MIUI'ın Yeni Kamera Uygulamasını Tanıttı

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, şu sıralar fazlasıyla hareketli bir sürecin içerisinde. Şirket, dün düzenlediği bir etkinlikle yeni akıllı telefonu Mi 10 Lite Zoom'un yanı sıra yeni arayüzü MIUI 12 ve bu arayüzün hangi telefon modellerine sunulacağını açıkladı. Çalışmalarına hız vermeden devam eden şirket, şimdi de MIUI arayüzündeki yeni Kamera uygulamasını duyurdu.
Xiaomi'nin yeni açıklamaları, Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapıldı. Şirketin MIUI Kamera'dan sorumlu ismi tarafından yapılan açıklamalar, MIUI'ın yeni kamerasının neler sunabileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca yapılan açıklamalar, yeni Kamera uygulamasının hangi telefonlara ve ne zaman sunulacağını da gözler önüne seriyor. Dilerseniz şimdi, MIUI'ınn yeni Kamera uygulamasına yakından bakalım.
MIUI'ın yeni Kamera uygulamasında yer alacak bazı özellikler
- Magic clone
- Magic kaleidoscope
- Çekmek için dokun, kaydetmek için basılı tut
- Özel renkler
- Yeni dokular ve kamera sesleri
Tüm bu özelliklere sahip olan MIUI'ın yeni Kamera uygulaması, kısa bir süre sonra tüketicilerin hizmetine sunulmaya başlanacak. Ancak Xiaomi marka telefon sahipleri, sadece bu özellikleri kullanmakla yetinmeyecekler. Yeni uygulama, 50x yakınlaştırma ve 108 MP çözünürlük sunan kameralara özel bazı yenilikler de getirecek. Xiaomi, şu an için bu yeniliklerin neler olduğunu açıklamadı.
MIUI'ın yeni Kamera uygulamasının güncelleme periyodu
Nisan ayında yeni Kamera uygulamasını kullanmaya başlayacaklar telefonlar
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20 Pro Premium Edition
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Xiaomi Mi 9 SE
- Redmi Note 7 Pro
- Xiaomi Mi CC9
- Redmi Note 8 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Pro Zoom Edition
Mayıs ayında yeni Kamera uygulamasını kullanmaya başlayacaklar telefonlar
- Redmi Note 7
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi 8 SE
Haziran ayında yeni Kamera uygulamasını kullanmaya başlayacaklar telefonlar
- Xiaomi Mi 10 Lite Zoom
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 4G
- Redmi K20
- Xiaomi Mi CC9e
- Redmi 8A
- Redmi 8
- Redmi 7A
- Redmi 7
Xiaomi yetkilisi, yaptığı açıklamaların yanı sıra MIUI'ın yeni Kamera uygulaması ile ilgili bir de tanıtım videosu yayınladı. Dilerseniz artık sizleri, Xiaomi tarafından paylaşılan o tanıtım videosu ile baş başa bırakalım.