Xiaomi, MIUI'ın Yeni Kamera Uygulamasını Tanıttı

Hareketli bir süreçten geçen Xiaomi, yaptığı yeni açıklamalarla MIUI'ya gelecek yeni Kamera uygulamasını tanıttı. Weibo üzerinden yapılan açıklamalarda yeni Kamera uygulamasının bazı özellikleri açıklanırken uygulamanın ne zaman kullanıma sunulacağı da müjdelendi.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, şu sıralar fazlasıyla hareketli bir sürecin içerisinde. Şirket, dün düzenlediği bir etkinlikle yeni akıllı telefonu Mi 10 Lite Zoom'un yanı sıra yeni arayüzü MIUI 12 ve bu arayüzün hangi telefon modellerine sunulacağını açıkladı. Çalışmalarına hız vermeden devam eden şirket, şimdi de MIUI arayüzündeki yeni Kamera uygulamasını duyurdu.

Xiaomi'nin yeni açıklamaları, Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapıldı. Şirketin MIUI Kamera'dan sorumlu ismi tarafından yapılan açıklamalar, MIUI'ın yeni kamerasının neler sunabileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca yapılan açıklamalar, yeni Kamera uygulamasının hangi telefonlara ve ne zaman sunulacağını da gözler önüne seriyor. Dilerseniz şimdi, MIUI'ınn yeni Kamera uygulamasına yakından bakalım.

MIUI'ın yeni Kamera uygulamasında yer alacak bazı özellikler

Magic clone

Magic kaleidoscope

Çekmek için dokun, kaydetmek için basılı tut

Özel renkler

Yeni dokular ve kamera sesleri

Tüm bu özelliklere sahip olan MIUI'ın yeni Kamera uygulaması, kısa bir süre sonra tüketicilerin hizmetine sunulmaya başlanacak. Ancak Xiaomi marka telefon sahipleri, sadece bu özellikleri kullanmakla yetinmeyecekler. Yeni uygulama, 50x yakınlaştırma ve 108 MP çözünürlük sunan kameralara özel bazı yenilikler de getirecek. Xiaomi, şu an için bu yeniliklerin neler olduğunu açıklamadı.

MIUI'ın yeni Kamera uygulamasının güncelleme periyodu

Nisan ayında yeni Kamera uygulamasını kullanmaya başlayacaklar telefonlar

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium Edition

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi 9 SE

Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Mi CC9

Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Mayıs ayında yeni Kamera uygulamasını kullanmaya başlayacaklar telefonlar

Redmi Note 7

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 8 SE

Haziran ayında yeni Kamera uygulamasını kullanmaya başlayacaklar telefonlar

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Redmi K30 5G

Redmi K30 4G

Redmi K20

Xiaomi Mi CC9e

Redmi 8A

Redmi 8

Redmi 7A

Redmi 7

Xiaomi yetkilisi, yaptığı açıklamaların yanı sıra MIUI'ın yeni Kamera uygulaması ile ilgili bir de tanıtım videosu yayınladı. Dilerseniz artık sizleri, Xiaomi tarafından paylaşılan o tanıtım videosu ile baş başa bırakalım.