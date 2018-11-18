Xiaomi POCO F1, Resmi Android Pie Beta Sürümünü Alıyor

Bütçe dostu amiral gemilerinin başında gelen POCO F1 yakında Android 9 Pie sürümünü alacak.

Xiaomi POCO F1 isimli bütçe dostu amiral gemisi, Xiaomi’nin OnePlus 6’ya cevap niteliğinde çıkardığı bir cihazdı. POCO F1, OnePlus 6 ile her alanda yarışamasa da iyi bir rakip olarak adlandırılabilecek bir cihaz olarak hafızalara kazındı. Ancak uygun fiyatı ile olayları tam tersine çevirip bütçe dostu amiral gemisi konusunda OnePlus’ı geçmişti.

POCO F1 Android 8.1 sürümüyle gelse de MIUI (Mi Kullanıcı Arayüzü) dokunuşlarıyla birlikte daha yüksek Android sürümlerini alacağı söylenmişti. Ekim 2018’in son günlerinde Android’in Pie beta sürümünü alan cihaz başta kullanıcıları sevindirse de yetkililerin açıklaması sonucunda sürümün sızdırıldığını ve kullanıcılara kapalı bir beta programı olduğu açıklandı.

Şimdiyse Xiaomi, POCO F1 cihazları için Android Pie tabanlı bir MIUI 10 açık beta sürümünü yayınladı. MIUI 10 Global Beta ROM 8.11.15 isimli sürümle birlikte Android Pie’ın tüm iyi yönleri birçok kullanıcıya sunuldu. Söylentilere göre yakın zamanlarda POCO F1’e Android 9 Pie sürümünün de gelmesi bekleniyor.