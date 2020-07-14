Xiaomi, yeni RC aracını duyurdu. Suzuki'nin Jimny isimli SUV modelinin küçük bir kopyası olan RC araç, yarım saat boyunca kullanılabiliyor ve akıllı telefonlar aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Xiaomi'nin yeni RC arabası, fiyat açısından da tüketicileri sevindirecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, piyasaya sürdüğü hemen her ürünle dikkat çekmeyi başaran bir isim. Haberlerimize daha çok akıllı telefon ve diğer teknolojik ürünleriyle konu olsa da Xiaomi, piyasaya sürdüğü bazı ekosistem ürünleri ile de hayranlara hizmet veriyor. Şirket şimdiyse, yeni RC aracını tüketicilerin beğenisine sundu.

Xiaomi'nin yeni RC arabası, Suzuki'nin Jimny isimli SUV modeline benziyor. Aslında Xiaomi'nin Suzuki Jimny'nin küçük bir RC versiyonunu oluşturduğunu açıkça ifade edebiliriz. Çünkü tasarım, neredeyse tam olarak aynı. Hatta Xiaomi, orijinal SUV modelinde olan arazi lastiklerini bile RC aracında kullanmış. Ayrıca Xiaomi, RC arabasındaki amortisör sistemlerini de Jimny'ye uyumlu olarak tasarlamış durumda.

Karşınızda Xiaomi'nin yeni RC arabası

Xiaomi, yeni RC aracı için bir kumanda tasarlamamış. Şirket bunun yerine, RC arabasına eklediği Bluetooth 4.2 bağlantısı ve bir mobil uygulama ile bu aracın kontrol edilmesini sağlıyor. Yani sahip olduğunuz Bluetooth destekli bir akıllı telefon, Xiaomi'nin yeni RC arabasının kontrolü için yeterli durumda. Xiaomi'nin geliştirdiği uygulamayı kullanarak kendinize uygun bir sürüş modu da belirleyebiliyorsunuz.

Xiaomi'nin RC arabası 4 çeker özellikte. Bu da bu aracın zorlu koşullarda kullanılabileceğini ifade ediyor. Yani eğer RC araçlara hayranlık duyuyorsanız, Xiaomi'nin yeni ürünü tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak türden. Ancak bu tür araçların en büyük sorunu batarya. Xiaomi, beklentinizi karşılar mı bilinmez ancak yeni RC arabasında yarım saat kullanım imkanı sunan 500 mAh Li-Po tercih etmiş. Aracın tam şarj olması 1 saat sürüyor.

Xiaomi'nin yeni RC arabasındaki dikkat çeken detaylardan bir tanesi de Suzuki logosunun olduğu gibi kullanılabiliyor olması. Ancak bu noktada, Xiaomi logosunun nerede olduğunu merak edebilirsiniz. Şirket, kendi logosunu aracın arka kısmında bulunan stepneye eklemiş durumda. Görünüşe göre Xiaomi'nin yeni RC arabası, RC hayranlarının gündemini uzunca bir süre meşgul edecek.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre Suzuki Jimny'nin RC versiyonu, bugün itibarıyla Çinli RC hayranları tarafından ön sipariş kapsamında satın alınabilecek. Şirket, yeni RC aracı içinse sadece 59.99 dolar (yaklaşık 410 TL + vergiler) istiyor.