Xiaomi'nin önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi beklenen Android TV cihazı Mi TV Stick'in kutu içeriği ve çalışırken kaydedilen bir videosu ortaya çıktı. Kutusundan kumandayla birlikte çıkan USB formundaki küçük cihaz, 1080p 60 FPS görüntü çıkışını destekliyor.

Xiaomi’nin uygun her televizyonu Android akıllı TV’ye dönüştüren USB formundaki yeni Android TV cihazı Xiaomi Mi TV Stick hakkında şimdiye dek birçok duyum almıştık. Son olarak geçtiğimiz ayın sonlarında EEC sertifikası alan cihaz, bu kez sızdırılan kutu içeriği ve çalışırken kaydedilen videolarla gündeme geldi.

Bir web sitesi tarafından paylaşılan görüntülerde, Mi TV Stick’in kutusundan çıkan parçalar ve cihazın kurulum aşamasını gösteren bir video yer alıyor. Bu noktada cihazda Netflix ve Google Asistan gibi uygulamaların destekleneceğini daha önceleri sızdırılan detaylardan biliyorduk. Yeni ortaya çıkan görüntüler ise bu bilgileri bir kez daha doğrulamış oldu.

Xiaomi Mi TV Stick’in kutu içeriği:

Mi TV Stick’in kutu içeriğine geçecek olursak öncelikle cihaz, nispeten küçük sayılabilecek bir kutuyla birlikte geliyor. Bu kutunun içerisinde USB formundaki cihazın yanı sıra bir adet kumanda, USB kablosu, güç adaptörü, kullanım kılavuzu ve cihaza dair diğer belgeler yer alıyor. Görüntülerden anladığımız kadarıyla cihaz, tıpkı Chromecast ve diğer benzer cihazlarda olduğu gibi televizyonun arkasındaki bir USB bağlantı noktası aracılığıyla çalıştırılıyor.

Mi TV Stick’in teknik özelliklerine geldiğimizdeyse yayınlanan arayüz videoları, cihazın Android 9 Pie işletim sistemiyle çalıştığını bizlere gösteriyor. Bununla birlikte daha önceki iddialar Mi TV Stick’in 4K HDR desteğine sahip olacağını söylüyordu ancak videoda, cihazın 1080p 60 FPS ile sınırlı olduğunu görebiliyoruz.

Kıyaslama testlerine de giren Mi TV Stick, AnTuTu V8’de 36.436 puan alarak 31.669 puanlı Mi Box S’i geride bırakmayı başardı. Yaşanan bu son sızıntılardan sonra cihazla ilgili geriye kalan tek şeyin resmi tanıtım olduğunu söyleyebiliriz. Böylece iddia edildiği gibi gerçekten uygun fiyatlı olup olmadığını da görebileceğiz. Son olarak Xiaomi Mi TV Stick’in çalışırken kaydedilen videosunu hemen aşağıdan izleyebileceğinizi de belirtelim.