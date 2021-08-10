Xiaomi, bugünkü tanıtım etkinliğinin finalini bir robot köpek ile yaptı. CyberDog adındaki ürünün yetenekleri, sahnede çeşitli komutlarla sergilendi. Oldukça güçlü bir donanıma sahip olsa da asıl işlevi eğlence olan köpeğin fiyatı da belli oldu.

Teknoloji şirketlerinin tanıtım etkinliklerinde tanıtılan son ürün, genelde tüketiciler tarafından en çok merak edilen ve beklenilen ürün olur. “Bir ürünümüz daha var” gibi ifadelerle tanıtımına geçilen bu olası ‘büyük’ ürünlerden biri de Xiaomi’nin bugünkü etkinliğinde beklendi. Ancak izleyiciler, beklediklerinden çok daha acayip bir ürünle karşılaştı.

Xiaomi’nin bugünkü tanıtım etkinliğinde şirketin uzun zaman sonra gelen tableti Mi Pad 5 ve yeni amiral gemisi Mi MIX 4 tanıtıldı. Birkaç ufak akıllı ev cihazının da tanıtıldığı etkinlikte gözler, şirketin ilk elektrikli arabasını aradı. Ancak son tanıtılan ürün 4 tekerli değil, 4 ayaklıydı. Evet, Boston Dynamics’inkilere benzer bir robot köpekten bahsediyoruz.

CyberDog'un yeteneklerinin gösterildiği tanıtım anları:

Xiaomi’nin CyberDog adlı robot köpeği, son teknoloji bir oyuncakmışçasına tanıtıldı. Ancak oyuncak dediğimize bakmayın, beyni Nvidia’nın Jetson Xavier çipi olan bu köpek sahip olduğu gelişmiş yapay zeka ile birçok engelin üstesinden kolaylıkla gelebiliyor. Çevresindeki olayları kolayca anlayan ve buna göre davranan metal köpek, sahibinin komutlarını da harfiyen yerine getiriyor.

Tanıtım sırasında sahnede çeşitli hareketlerle yeteneklerini sergileyen CyberDog, donanımsal özellikleri açısından oldukça göz doldurucu. Yüksekliği bir İngiliz bulldog’unkini geçmeyen CyberDog, saniyede 3,2 metre yol katedebilecek hızda koşabiliyor. Üzerinde bulunan sensörler sayesinde çevresindeki engelleri kolayca algılayıp buna göre vaziyet alabilen köpek, komut almak için 6 adet de mikrofon taşıyor. 32 NM’lik maksimum torka sahip robot, kamerasına kaydettiği görüntüleri 128 GB’lık dahili hafızasına kaydedebiliyor.

Gelişmiş bir Furby'yi andırıyor:

Aslında eğlence dışındaki alanlarda pek de kullanışlı olmayan bu ‘oyuncak’, hem bağladığınız telefondan hem de doğrudan sizden komut alabiliyor. İsmi kulağa Snoop Dogg’un tekno albümü için kullandığı sahne adı gibi gelen bu robotun tüm özelliklerine baktığımızda da şu yargıya varabiliyoruz: Xiaomi, Boston Dynamics’in 'Spot' robotunu bir ‘Furby’ oyuncağına çevirmiş.

CyberDog, yakında 10 bin CNY fiyat etiketiyle Çin’deki teknoloji dükkanlarındaki yerini alacak. Bu fiyat yaklaşık 1500 dolara, yani 12 bin 900 liraya denk geliyor. Xiaomi’nin metal köpeği ev temizleme, güvenlik, asistanlık gibi işlevler vadetmiyor. Ancak “akıllı bir oyuncağa 1500 dolar veririm” diyenler için oldukça zevkli bir eğlence aracı olacak gibi görünüyor.