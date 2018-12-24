  • Xiaomi, Yarın Yeni Bir Pocophone Markalı Telefon Tanıtacak

Xiaomi, Yarın Yeni Bir Pocophone Markalı Telefon Tanıtacak

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Pocophone Hindistan Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Çinli şirket, yeni akıllı telefon markası Pocophone için yeni bir modelin tanıtımını gerçekleştirecek.

Sıcak yaz günlerine veda ettiğimiz sırada yeni bir akıllı telefon markasını tüketicilerle tanıştırmak üzere bir lansman etkinliği düzenleyen Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, dünyanın Snapdragon 845 işlemcisine sahip en uygun fiyatlı akıllı telefonu olan Pocophone F1’i gün yüzüne çıkarmıştı.
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Pocophone F1’in özellikle fiyat/performans segmentinde inanılmaz ilgi görmesi, Xiaomi’yi harekete geçirmiş durumda. Poco Hindistan Twitter hesabı üzerinden yeni bir tweet atan şirket, yarın düzenleyeceği etkinlik ile Poco markası altında yeni bir akıllı telefon tanıtacağının müjdesini verdi.

Yeni cihaz hakkında çok az bilgiye sahip olmakla birlikte Pocophone F2 ya da Pocophone F1 Kevlar olarak adlandırılması bekleniyor. Xiaomi, Pocophone F1’in premium sürümü olan Armoured Edition’ı tasarlarken Kevlar kullanmayı tercih etmiş ve cihazda 8GB RAM, 256GB dahili depolama alanı sunmuştu.
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Tahminlere göre Pocophone markalı yeni akıllı telefon, Armoured Edition’ın daha düşük bellek kapasitesine sahip sürümleri olabilir. Pocophone F1 Kevlar olarak adlandırılabilecek model, 6GB RAM 64GB depolama ve 6GB RAM 128GB depolama alanına sahip olacak. Daha detaylı bilgiyi yarın düzenlenecek lansman etkinliğinde öğreneceğiz.

Kaynak : https://fossbytes.com/xiaomi-new-poco-phone-tomorrow-india/
Etiketler: Pocophone F1
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