Koca koca film ve video dosyalarını ufak bir CD’ye sığacak hale getiren Xvid codec bileşeni, dönüştürdüğü dosyaya da kendini adını verir ve Xvid dosyası olarak görüntülenebilir. Peki, bu dosyalar nasıl açılır? Xvid dosyası nedir, nasıl oynatılır, nasıl dönüştürülür gibi sorulara gelin yakından bakalım.

Görüntü çözünürlük kalitelerinin hızla artması nedeniyle elimizdeki video dosyalarının boyutu da epey yükseldi. Paylaşsan paylaşılmayan, depolasan depolanmayan bu yüksek boyutlu video dosyalarını sıkıştırmak için RAR klasörü haline getirmeniz mümkün. Ancak bunun yerine dosyayı yine bir video dosyası olarak ama daha düşük boyutlu şekilde Xvid codec bileşeni ile sıkıştırmanız çok daha başarılı sonuç verecektir.

Xvid codec bileşeni ile kayıpsız bir şekilde sıkıştırılan dosya Xvid dosyası olarak anılır ve bu şekilde görülür. Koca bir filmi Xvid dosyası olarak sıkıştırdığınız zaman 700 MB’lık bir CD’ye sığacak boyuta geldiğini göreceksiniz. Uzun zamandır kullanılmakta olan bir codec bileşeni olduğu için adını DVD Player’ların üzerinde bile görmüş olabilirsiniz. Gelin Xvid dosyası nedir, nasıl oynatılır, nasıl dönüştürülür tüm detaylarıyla inceleyelim.

Xvid dosyası nedir?

Xvid bir video dosya formatı değildir; Xvid, dosya boyutunu küçültmek amacıyla dosyayı sıkıştırmak için kullanılan bir codec bileşenidir. Codec bileşeni için kabaca, video dosyasını oluşturan kodlardır demek yanlış olmaz. Yani Xvid codec bileşeni, bir video dosyasının boyutunu küçültecek kodlar yazan ve böylece düşük boyutlu yeni bir dosya oluşturan sistemdir.

Xvid dosyası nasıl oynatılır?

Xvid uzantılı video dosyaları elinize bir CD ya da DVD ile geçtiyse hemen en yakında bulunan CD ya da DVD oynatıyıcı kullanarak videoyu oynayabilirsiniz. Pek çok DVD Player Xvid uyumludur, hatta üzerinde Xvid logosu vardır. Tabi bugünlerde CD ya da DVD Player sahibi pek kullanıcı kalmadığı da aşikar.

Eğer Xvid uzantılı video dosyasına dijital olarak ulaştıysanız buradaki bağlantı üzerinden indirebileceğiniz VLC Media Player programını kullanabilirsiniz. Windows işletim sisteminde dahili olarak bulunan Windows Media Player, codec uyumsuzluğu nedeniyle bazen bu tür dosyaları açamayabilir. Xvid dosyalarını oynatmak için şu alternatifleri de kullanabilirsiniz.

Yıllara meydan okuyan MPlayer

Dünyanın en iyisi olduğunu iddia eden BS. Player

4K’ya kadar başarılı sonuçlar veren DivX Plus Player

MacOS için her formatta oynatma sağlayan Elmedia Player

iOS için mobile özel özellikler sunan OPlayer

Android için benzersiz bir arayüz sunan RockPlayer

Xvid dosyası nasıl dönüştürülür?

Xvid codec bileşeni kullanılarak sık sık video dosya boyutları düşürüldüğü için pek çok online hizmet ve program, bu format üzerinde dönüştürme işlemi yapmanıza imkan sağlar. Office Converter ve convertio.co gibi online hizmetler üzerinden bu dönüştürme işlemini yapabilirsiniz ancak boyut sınırı olduğu için çoğu zaman ücretli aboneliklere yönlendireceklerdir.

Online hizmetlerin sunduğu sınırlı özellikleri kullanmak yerine bir video dönüştürme programı da kullanabilirsiniz. Video dönüştürme programlarının büyük bir bölümü Xvid’i diğer dosyalara ya da diğer dosyaları Xvid’e dönüştürürler. Xvid dosyası dönüştürmek için şu programlardan bazılarını kullanabilirsiniz;

Farklı cihazlar için hazır dosya biçimleri sunan Miro Video Converter

Filigran eklemeyen ve zaman sınırı olmayan iWisoft Free Video Converter

Farklı işletim sistemlerinde uyumlu olarak çalışan Avidemux

Açık kaynaklı kodlu olan HandBrake

Xvid dosyasının avantajları:

Günümüzde karşımıza çıkan video dosya boyutları her geçen gün artıyor. Yüksek boyutlu dosyaların depolanması ve paylaşımı büyük bir sorun olduğu için bu dosyaları Xvid codec bileşeni kullanarak küçültmek indirenin de yükleyenin de işini kolaylaştıracaktır.

Pek çok alternatif video dosya boyutu sıkıştırma yöntemi olsa da Xvid bunlar arasında en sık kullanılanlardan biri olduğu ve kolayca oynatılabildiği için daha çok tercih edilir. Profesyonel kullanımlarda görüntü kalitesinin biraz bozulduğu söyleniyor ancak standart kullanıcılar için herhangi bir sorun ortaya çıkmayacaktır.

Açılmayan Xvid dosyaları:

Tüm programları denedim, Xvid dosyasını ne oynatabildim ne de döndüştürebildim diyorsanız; tekrar kontrol edin. Çünkü Xvid dosyaları çoğu zaman vid, xvd, xva ve xvdtool formatlarıyla karıştırılıyor. Listelediğimiz alternatif hizmetlerden ve programlardan biri mutlaka Xvid dosyalarını açacak ve dönüştürecektir.

Büyük video dosyalarını sıkıştırmak için kullanılan Xvid codec bileşeni nedir, Xvid dosyası nasıl oynatılır, nasıl dönüştürülür gibi merak edilen soruları yanıtladık ve kullanabileceğiniz alternatif program ve online hizmetlerden bahsettik.