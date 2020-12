Geçtiğimiz günlerde düzenlenen The Game Awards etkinliğinde, bazı yeni oyunların duyurusu yapıldı. Ancak Cyberpunk krizinin gölgesinde kalan oyun dünyası, kendini yeniliğe bir süre kapamış görünüyor. Biz de kilidi kırıp yakın zamanda duyuralan şahane yapımları sizler için derledik.

2020 yılı, genel olarak bol bol yeni oyunun çıktığı ve birçoğumuzun da bolca oyun oynadığı bir yıl olarak geçti. Özellikle Cyberpunk 2077 ve The Last of Us Part II gibi tartışmalı ve büyük oyunların senesi olan 2020 bitmeden yeni oyunlar duyurulmaya devam ediyor.

The Game Awards 2020 yakın bir tarihte düzenlendi ve birçok oyun ödülleri evine götürdü. Etkinlikte dağıtılan ödüllerin yanı sıra sürpriz bir şekilde birçok yeni oyun da duyuruldu. Oldukça ilginç oyunların bulunduğu bu yeni duyurulan oyunlar listemize, hep beraber yakından bir göz atıyoruz.

Yakın zamanda duyurulan 10 yeni oyun:

Evil West

Tchia

Century: Age of Ashes

Open Roads

The Castillo Protocol

Perfect Dark

Season

Evil Dead The Game

Ark II

The Next Mass Effect

Vakşi batı teması ile doğa üstü varlıklara karşı mücadele: Evil West

Çıkış yılı: 2021

Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Kovboy temalı bir yeni oyun olacak olan Evil West, mobil platformda bulunan ve bir dönemin efsanesi olan Six Guns gibi doğaüstü varlıkları kovboy ve Vahşi Batı temaları ile birleştirecek. Her ne kadar yayınlanan fragman oynanış içermese de oyunun içeriği hakkında oldukça doyurucu bilgileri bize veriyor.

Oldukça karanlık atmosfere sahip olan Evil West, vampir avcısı kovboy bir karakteri yöneteceğimiz Bloodborne tarzı öğelere sahip olacak bir oyun gibi duruyor. Ayrıca Evil West, ABD’nin kuruluş yıllarında geçen mitlere ve efsanelere de oldukça fazla yer verecek.

Zelda efsanesinin izinden giden oyun: Tchia

Çıkış yılı: Bilinmiyor

Platform: PC, Stadia

Açık dünya oyunu olacak olan Tchia, fizik kurallarına dayalı Sandbox tarzı bir yapıya sahip olacak. The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ı kendine örnek alan Tchia, hikâye tarafında oldukça küçük bir ada ülkesi olan Yeni Kaledonya’dan ve bu ülkenin ulusundan ilham alıyor ve adanın kültüründen birçok detay oyuna dâhil edilmiş durumda.

Fizik kurallarının oldukça önemli olduğu oynanışa sahip olacak olan Tchia, hem hikâye hem de oynanış yönünden çok şey vaad eden bir oyun olacağa benziyor. Ayrıca oyunun grafiklerinin de oldukça tatlı göründüğünü belirtmekte fayda var.

Uçaklar ya da uzay gemileri yerine Orta Dünya'da ejderhalarla savaşmak: Century: Age of Ashes

Çıkış yılı: 2021 (Şubat)

Platform: PC

“İt dalaşı” teması, uçak kullandığımız oyunların emen hemen hepsinde bulunuyor. Century: Age of Ashes ise bu temayı bir adım öteye taşıyarak uçaklarla ve uzay gemileriyle değil, ejderhalar ile gerçekleştiriyor.

Oynanış bakımından it dalaşı yaptığımız uzay gemisi oyunlarına çok benzeyen Century: Age of Ashes büyük ihtimalle çevrimiçi olacak ve oyuncuların birbirleri ile ejderha üzerinde savaşmasını sağlayacak. Oyunda bulunan birçok ejderhanın ise birbirinden farklı özellikleri olacak. Age of Ashes, oynanış ve fikir bakımından duyurulan oyunların en ilginçlerinden biri olmayı başarıyor.

Bağımsız bir bulmaca oyunu: Open Roads

Çıkış yılı: 2021

Platform: PC, Konsollar (Duyurulacak)

Çok sevilen bağımsız oyun Tacoma ve Gone Home’un yapımcıları, Open Roads ile oyun dünyasındaki maceralarına devam ediyorlar. Artık iyice kendi hikâye atma tarzlarını oturtan Fullbright ekibi, grafik bakımından da Open Roads ile üst düzey bir iş çıkartmış gibi duruyor. İki arkadaşın çıktığı yolculuğa eşlik edeceğimiz bu oyunda, yine stüdyonun diğer oyunlarına benzer şekilde çözülmesi gereken gizemler ve bulmacalar yer alacak gibi duruyor.

Dead Space yapımcılarınan yeni bir efsane geliyor gibi: The Castillo Protocol

Çıkış yılı: 2022

Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

2000’lerin en başarılı uzay/korku temalı oyunlarının başında gelen Dead Space yapımcılarının elinden çıkacak olan The Castillo Protocol, doğruyu söylemek gerekirse oldukça ilginç bir oyun olacak gibi duruyor. The Castillo Protocol, günümüzden birkaç yüzyıl sonra 2320 yılında geçecek ve bizleri Jupiter’in uydularından birine götürecek. Oyunun en ilginç kısmı ise PUBG evreninde geçiyor olması.

Ayrıca oyun doğal olarak bir noktada Dead Space evrenine de bağlanacak. PUBG’nin arka plan hikâyesi ise multi-milyoner bir bireyin eski paralı askerleri toplayarak eğlence için ölümüne hayatta kalma maçları düzenlemesini içeriyordu. The Castillo Protocol bu hikâyeye nasıl bir bağlantı kuracak, hepimiz merakla bekliyoruz.

Yabancı yaşamın peşinde gittiğimiz gizemli bir dünya: Perfect Dark

Çıkış yılı: Bilinmiyor

Platform: PC, Xbox Series X/S

Xbox özel oyunu olacak olan Perfect Dark, aslında pek de çıkması ihtimal verilmeyen bir oyundu. İlk olarak 2000 yılında çıkan uzaylı hikâyeli ünlü FPS oyunu Perfect Dark, sonunda yeni nesil ile yeniden başlatılacak gibi duruyor. Konsollarda FPS türünü popüler hâle getiren GoldenEye 007 oyununun mekanikleri üzerine kurulan Perfect Dark, zamanın oyunlarına göre gerek oynanışı, gereke hikâyesi ve evreni ile üst düzey bir iş sergilemiş bir oyundu. Yeni oyunun Perfect Dark serisini yeniden başlatıp başlatmayacağı henüz bilinmiyor. Yeni çıkacak Perfect Dark, bir remaster veya devam oyunu olabilir.

Küresel bir felaket öncesi önemli eserleri ve anıları toplamak: Season

Çıkış yılı: Bilinmiyor

Platform: PC, PlayStation 5

Birçok oyuncu tarafından yeni Journey olacağı söylenen yeni bağımsız oyun Season, tıpkı Journey gibi eşsiz bir hikâye anlatımına ve muazzam görsel tasarıma sahip olacak gibi duruyor. Fakat Season’ın farklı olduğu nokta ise oyunda diyaloglar bulunacak ve ulaşım aracı olarak ana karakterimiz bir bisiklete sahip olacak.

Bu iki değişikliğin ise özellikle oynanış ve hikâye anlatımı yönlerinden Season’ı Journey’den ayıracak iki temel nokta olacağı düşünülüyor. Oyunun hikâyesine baktığımızda ise dünyada meydana gelecek bir felaket var ve bu felaketten önce belirli eserleri ve anıları toplamaya çalışıyoruz. Bu eylemlerimiz sonucunda söz konusu felaketi engelleyip engelleyemeyeceğimiz ise şu an belli değil.

O meşhur zombi filminin oyun hali: Evil Dead The Game

Çıkış yılı: 2021

Platform: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Evil Dead The Game, Sam Raimi’nin yönettiği ünlü film Evil Dead’in evreninde geçecek olan bir çok oyunculu TPS oyunu olacak. Birçok yönden Left 4 Dead’e benzeyen oyunda Evil Dead film serine dair birçok ilginç detay ve filmlerden karakterler bulunacak. Korku öğeleri olduğu kadar işin komedi kısmına da önem veren stüdyo, bu şekilde hikâye anlatımı kısmında da filmlerin genel yapısına sadık kalacak gibi duruyor.

Hayatta kalma güdüsünü iliklerimize kadar işletmesi beklenen oyun: Ark II

Çıkış yılı: Bilinmiyor

Platform: PC, Xbox Series X/S

Bazı problemleri olsa da ilk ARK oyunu, geniş kitlelerce beğenilen ve oynanan bir oyun hâline gelmeyi başardı. Uzun süredir dedikoduları dolaşan Ark II ise nihayet The Game Awards etkinliğinde sürpriz bir şekilde duyuruldu. Vin Diesel’in dinazor avcısı olacağı bu oyun, Ark animasyon serisinin başlamasına da ön ayak olacak ve dizide de Vin Diesel rol alacak. İlk oyuna göre daha çok hikâye odaklı olacak olan Ark II’de Vin Diesel’in yanı sıra Russell Crowe, Elliot Page ve David Tennant gibi birçok ünlü isimde yer alacak.

Uzay gerilim ve aksiyonu olan unutulmaz Mass Effect serisi devam edecek: The Next Mass Effect

Çıkış yılı: Bilinmiyor

Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Direkt olarak Mass Effect 3’ün bıraktığı yerden devam edecek gibi duran The Next Mass Effect, serinin diğer oyunlarına göre daha çok evren hikâyesi işleyecek ve daha büyük olacak. Hikâye hakkında her ne kadar detaylar açıklanmamış olsa da yeni oyun ile birlikte serinin önde gelen karakterlerinin hikâyelerine yer verilecek ve Mass Effect evrenine daha derin bir dalış yapılacak gibi duruyor.

The Game Awards etkinliğinde sürpriz şekilde duyurulan yeni oyunlara baktığımız 10 yeni oyun listemizin sonuna geldik. Yeni konsollar ile birlikte birbirinden güzel görünen daha birçok oyun önümüzdeki günlerde duyurulmaya devam edecek gibi duruyor. Sizler yeni duyurulan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? En çok beklediğiniz yeni oyun hangisi?