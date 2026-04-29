Yapay Zekânın Bir Kanser Türünü Ortaya Çıkmadan Yıllar Önce Tespit Edebildiği Keşfedildi

Kanser yıllardır en büyük korkularımızdan biri. Yapay zekâ ise bir kanser türünü erkenden teşhis etme konusunda önemli bir yol kat etti.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Tıp dünyasında uzun süredir uğraşılan çabalardan biri sonuç verdi.

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, yapay zekâ destekli bir sistem pankreas kanserini henüz ortaya çıkmadan, hatta klasik taramalarda fark edilmeden çok önce tespit edebiliyor.

Yapay Zekânın Bir Kanser Türünü Ortaya Çıkmadan Yıllar Önce Tespit Edebildiği Keşfedildi
Teşhis konmadan 475 gün önce uyarı

Araştırmacıların geliştirdiği yapay zekâ modeli, rutin olarak çekilen bilgisayarlı tomografi görüntülerini analiz ederek hastalığın izlerini ortalama 475 gün önceden yakalayabiliyor. Yani hastaya henüz teşhis konmadan yaklaşık bir buçuk yıl önce risk sinyalleri veriliyor.

Bu sistem, gözle fark edilmesi zor olan çok küçük değişimleri tespit ederek çalışıyor. İnsan gözünün kaçırabileceği bu detaylar, yapay zekâ için önemli birer ipucu hâline geliyor.

En ölümcül kanser türlerinden biri

Pankreas kanseri, en tehlikeli kanser türlerinden biri olarak biliniyor. Bunun en büyük nedeni ise hastalığın genellikle çok geç fark edilmesi.

Çoğu vakada:

  • Belirti vermiyor
  • Görüntüleme yöntemlerinde erken aşamada görünmüyor
  • Teşhis konduğunda tedavi seçenekleri sınırlı oluyor

Bu yüzden hastaların %85’inden fazlası ileri evrede teşhis alıyor. Küresel ölçekte beş yıllık yaşam oranı ise yalnızca yaklaşık %10 seviyesinde.

Eğer bu sistem gerçek hayatta da başarılı olursa, rutin kontroller sırasında bile pankreas kanseri riski önceden belirlenebilecek. Bu da daha fazla hastanın tedavi edilebilir aşamada yakalanması anlamına geliyor.

