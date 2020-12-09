Yesil Science tarafından geliştirilen FluAI, semptom gösteren kişilerin hastalıklarına dair bilgiler sunarken, gereksiz ilaç kullanımını engellemeyi hedefliyor.

Tıp ile teknolojiyi bir potada eriterek sağlık konusundaki bazı problemlere yenilikçi çözümler sunmayı hedefleyen Yesil Science, nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanıcıya kişisel analiz ve öneriler sunan mobil sağlık uygulaması FluAI’yi tanıttı.

Hastanelerde uzun bekleme süreleri, muayene ve ulaşım maliyetleri, hastaneden enfeksiyon bulaşma riski, hastanelerin yoğunluğu karşılayamaması gibi problemleri ortadan kaldıracak bir çözüm olarak tanımlanan FluAI, çeşitli semptomları bulunan kişilerde; ateş, öksürük ve benzeri şikayetleri, boğazının fotoğrafı üzerinden yapay zeka analizi yaparak kişilere hastalık durumu hakkında bilgiler ve öneriler sunuyor.

FluAI, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmeyi hedefliyor

Üst solunum enfeksiyonu sebebiyle alınan antibiyotiklerin yüzde 50'sinin gereksiz yere kullanıldığını ifade eden Yesil Science, FluAI ile başta antibiyotik olmak üzere gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmeyi hedefliyor. FluAI'nın dünyanın yapay zeka destekli ilk grip asistanı olduğunu söyleyen Yesil Science Kurucusu Yusuf Yeşil, uygulama ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“FluAI, sağlıkta yapay zeka konusunda Türkiye'de pratiğe dönüşen en önemli uygulamalardan biri. Konusunda deneyimli doktorlar ve mühendisler olmak üzere birçok farklı alandan kişinin bulunduğu deneyimli bir ekip tarafından geliştirildi. Birçok üniversiteden, akademisyenlerden destek ve danışmanlık aldık. Sağlık teknolojileri ve uzaktan sağlık ve mobil sağlık alanlarında Türkiye için çok önemli, adeta devrim niteliğinde olan ürünümüz; NVIDIA, TÜSİAD, Teknopark İstanbul, İstanbul Sanayi Odası, AİFD gibi birçok kurumun programında yer alıyor. Halihazırda yürüyen bir klinik çalışmasının bulunuyor, yakında sonuçlarını da yayınlayacağız.”