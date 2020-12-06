Daha önce SARS ve MERS virüslerinin tedavilerinde de kullanılan Molnupiravir'in COVID-19 tedavisinde etkili olduğu görüldü. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucu Molnupiravir'in 24 saat içerisinde bulaşıcılığı tamamen durdurduğu açıklandı.

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı aşı çalışmalarına devam ederken bir yandan da hastalığa karşı tedaviler geliştiriliyor. Bu kapsamda tek tek ilaçlar ve ilaç kombinasyonları üzerinde çalışan araştırmacılar, çözümün daha önce SARS ve MERS tedavilerinde kullanılan Molnupiravir'de olabileceğini düşünüyor.

Georgia Üniversitesi'nin Faz 2 çalışmalarını tamamladığı araştırmaya göre Molnupiravir adlı ilacın kullanıldığı asemptomatik hastalar, virüsü başka kişilere bulaştırmayacak. İlacın hayvanlar üzerinde test edildiği kaydedilirken sonuçlar ise "umut verici" olarak nitelendirildi.

Dağ gelincikleri üzerinde test edildi:

NTV'nin haberine göre araştırma kapsamında dağ gelincikleri iki farklı gruba ayrılırken, bir gruba Molnupiravir adlı ilacı verirken diğer gruba ise plasebo verildi. Yapılan incelemeler sonucu Molnupiravir verilen gruba 24 saat sonra eklenen yeni ve sağlıklı üyeler arasında herhangi bir bulaş olmadığı, diğer grupta ise virüsün yeni üyelere bulaşmaya devam ettiği tespit edildi.

Araştırmacılar, gelincik temelli verilerden yola çıkarak ilaçla tedavi edilen COVID-19 hastalarının, ilacın verildiği andan itibaren 24 saat içinde bulaşıcılığı kaybedeceğini düşünüyor. Bulaşıcılığın önüne geçerek yerel salgınların hızla bastırılabileceği söyleniyor.

Daha önce grip ilacı olarak kullanılan Molnupiravir'in, daha sonra SARS ve MERS virüsleri üzerinde de etkili olduğu kanıtlandı. Bu çalışmadan bağımsız olarak ilacın insanlar üzerindeki etkisini ölçmeye çalışan başka araştırmalar da bulunuyor.

Farklı birkaç merkezin haziran ayından beri insan denemelerine devam belirtilirken, sonuçların bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar neticesinde Molnupiravir'in virüse karşı etkili bir ilaç olarak piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.