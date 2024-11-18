Her geçen gün gelişen teknoloji sayesinde işlerimizi daha da kolaylaştırıyoruz. Özellikle yapay zekâ sayesinde aklımıza bile gelmeyen birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştiriyoruz.

Şimdi de size kimsenin düşünüp de aklına gelmeyeceği birkaç eylemi yapan yapay zekâ sitelerini sıralayacağız.

Bakalım en çok hangisi işinize yarayacak!

YouTube’da az görüntülenen, kendi hâlinde takılan insanların yüklediği rastgele videoları anlık olarak izleyebiliyorsunuz. Böylece dünyanın farklı yerinden insanların bir gününe gizlice tanık olmuş hissi yakalayabilirsiniz.

Doğum tarihinizi girerek, o zamandan bu yana dünya üzerinde kaç tane şeyin gerçekleştiğini gerçek zamanlı olarak gösteren harika bir site.

Canınız çok mu sıkıldı? Bu müthiş site sayesinde artık sıkılmayacaksınız. Size rastgele çizim görevleri veren bu site 20 saniye içinde ne çizmeye çalıştığınızı tahmin etmeye çalışıyor.

Bu site, yapay zekânın farklı alanlarda rastgele içerikler üretmesini sağlıyor. Hiç var olmayan insan yüzleri, var olmayan manzara resimleri, hayali sanat eserleri veya hayali iş fikirleri gibi içerikler de buna dahil. Bir bakın deriz.

Yapay zekâ ile tamamen etkileşimli bir hikâye yaratmanıza olanak tanıyan bu sitede siz, hikâyeye yön verirken yapay zekâ da yanıt veriyor ve hikâye akışını birlikte şekillendiriyorsunuz.

Dünya üzerindeki canlı hava olayları, doğal afetleri ve hava durumunu anlık olarak takip edebileceğiniz bu harika site, seyahatinize başlamadan önce mutlaka göz atmanız gerekenlerden birisi.

Ufak bir tahmin oyunu yapmaya ne dersiniz? Google Street View gibi görüntüler ve gerçek sokak sesleri eşliğinde, dünya üzerindeki bir şehrin neresi olduğunu tahmin etmenizi sağlayan bu site ile ufak bir coğrafya oyunu oynayabilirsiniz.

Peki sizin aklınıza hangi siteler geldi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!

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