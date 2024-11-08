Dünyayı keşfetmek için yola çıkmak şart değil; birazdan bahsedeceğimiz eğlenceli ve ilginç web siteleri sayesinde koltuğunuzdan kalkmadan farklı kültürleri, manzaraları, deneyimleri ve hatta zamanları keşfedebilirsiniz!

İster Radiooooo ile yıllar öncesinin müziklerine kulak verin, ister Ocearch Tracker ile okyanusların derinliklerindeki canlıları takip edin. Hatta GeoGuessr ile haritada kaybolup bulunduğunuz yeri tahmin etmeye çalışın. Penceresinden dışarı bakmak istediğiniz bir ülke mi var? Window Swap ile dünyanın dört bir yanındaki pencerelerden bambaşka manzaralara dalabilirsiniz.

Şimdi hazırsanız, internetin sunduğu bu benzersiz deneyimlerle sanal bir dünya turuna çıkalım ve birbirinden ilginç bu 5 internet sitesini keşfedelim.

Mutlaka keşfetmeniz gereken internet siteleri Radiooooo

Ocearch

FreeRice

GeoGuessr

Window Swap

Farklı ülkelerin farklı yıllardaki popüler müziklerini dinleyebilirsiniz: Radiooooo

Radiooooo, sizi dünya turuna çıkaran bir müzik zaman makinesi! İstediğiniz ülkeyi ve yılı seçiyorsunuz; hop, o dönemin en popüler şarkıları kulağınıza geliyor.

İster 1960’ların Fransa’sında bir caz barında, ister 1980’lerin Brezilya sahillerinde dans edebilirsiniz. Üstelik “hızlı”, “yavaş” ya da “tuhaf” modlarıyla ruh halinize en uygun müzikleri keşfetmek de mümkün.

Derin okyanuslarda yüzen deniz canlılarını takip edebilirsiniz: Ocearch

Ocearch Tracker, sizi okyanusların derinliklerine götüren macera dolu bir platform. Bu site sayesinde dünya çapında etiketlenmiş köpekbalıklarının, kaplumbağaların ve diğer deniz canlılarının anbean nerede olduklarını takip edebilirsiniz.

Haritadan seçtiğiniz canlıya tıklayın ve onun en son nerede yüzdüğünü, hangi kıyılara uğradığını görün. İsimleri, boyları, yaşları ve daha birçok ilginç bilgisiyle her bir deniz canlısı adeta bir karakter gibi karşınıza çıkıyor.

Test çözerek açıkla mücadeleye katkıda bulunabileceğiniz internet sitesi: FreeRice

FreeRice hem eğlenip hem de iyilik yapabileceğiniz eşsiz bir bilgi yarışması platformu. Bu sitede İngilizce kelime bilgisi gibi çeşitli konularda soruları cevaplıyorsunuz; her doğru cevapla, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na katkıda bulunarak ihtiyacı olanlara pirinç bağışlanmasını sağlıyorsunuz.

GeoGuessr ile Google Sokak Görünümü’nde gezinerek nerede olduğunuzu bulabilir misiniz?

Google Sokak Görünümü görüntüleriyle dünya üzerinde rastgele bir konumda geziniyorsunuz ve nerede olduğunuzu tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Yani hem coğrafi bilginizi test ediyor hem de dünya turuna çıkıyorsunuz!

Rönt rönt: Window Swap sitesinde başkalarının penceresinden bakabilirsiniz. Üstelik mecazen değil…

Başka bir ülkede uyanıp o pencereden dışarı bakmak nasıl olurdu diye merak ettiniz mi? Window Swap, size dünyanın dört bir yanından insanların pencerelerinden manzaralar sunarak hayalleri gerçeğe dönüştürüyor.

Tek tıkla Tokyo’daki bir gökdelenin tepesine, İsviçre Alplerinde bir köy evine ya da New York sokaklarına ışınlanabilirsiniz. Kendi pencerenizden çıkıp dünya turuna çıkmak için harika bir yol.

Listemiz burada sona eriyor. Webtekno'yu da eklerdik ama siz zaten onu çoktan keşfeden şanslı insanlardanmışsınız :P Sizin daha önce denediğiniz veya deneyeceğiniz ilginç siteler varsa yorumlarınızı bekliyoruz!

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